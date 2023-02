Nella seduta serale il CGG ha esaminato in prima lettura il PdL “Testo unico in materia di Associazionismo e Volontariato”

Nella serata di giovedì 23 febbraio 2023 il Consiglio Grande e Generale ha esaminato in prima lettura il progetto di legge denominato “Testo unico in materia di Associazionismo e Volontariato”, presentato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura. Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ringrazia i Consiglieri per il clima di proficuo e costruttivo confronto in cui si è svolto il dibattito consiliare. Il testo normativo esaminato è finalizzato ad introdurre nell’ordinamento sammarinese una nuova disciplina dell’associazionismo e del volontariato. In questi anni, la necessità di riformare tale settore è stata espressa non solo dal mondo dell’associazionismo ma anche dai cittadini, dagli operatori del diritto e dai professionisti. La Segreteria di Stato con delega alla Cultura, di concerto con la Segreteria di Stato per la Sanità, con la Segreteria di Stato per l’Industria e la Semplificazione normativa e con la Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia, ha ritenuto doveroso dare una risposta a questa istanza proveniente dalla società civile. La disciplina attualmente vigente, nata in un contesto differente da quello odierno, ha creato non pochi problemi di applicazione e di interpretazione. Allora alcuni organismi internazionali – come Moneyval e GAFI – richiedevano alla nostra Repubblica di adottare una disciplina stringente anche del settore delle associazioni, soprattutto per evitare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Scopo del testo sottoposto all’attenzione dell’aula vuol essere quello di ridurre gli adempimenti in capo alle associazioni, agevolando e incentivando l’attività delle stesse, anche al fine di dare piena attuazione all’art. 6 della Dichiarazione dei Diritti che riconosce e garantisce la libertà di associazione, definire regole chiare che facilitino la vita delle associazioni, sgravandole il più possibile dagli obblighi burocratici che ne rallentano la realizzazione delle finalità per le quali sono nate. In vista dell’esame da parte della Commissione Consiliare I^ in cui potranno essere presentate proposte di emendamenti al testo, il Segretario di Stato Belluzzi rinnova la propria disponibilità al confronto non solo con le forze politiche ma anche con tutti gli attori coinvolti e con gli Uffici dell’amministrazione interessati. Scopo di questa proposta normativa è quello di creare un sistema virtuoso che incentivi l’attività delle associazioni al fine di valorizzare ulteriormente questo prezioso patrimonio di energie, di risorse e di competenze nell’interesse del nostro Paese e della nostra popolazione.