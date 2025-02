Nelle messe festive sabato e domenica in tutta la Diocesi e il Rosario per la salute del pontefice

“Tutta la Chiesa italiana, popolo di Dio e Pastori, in questo momento di grande angoscia, sente il bisogno di stringersi intorno a Papa Francesco, nell’abbraccio della preghiera, per invocare da Dio Padre il dono della salute”. Lo afferma Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI, invitando le comunità ecclesiali a pregare per il Santo Padre. Il Vescovo e la Diocesi di Rimini invita ogni comunità e ciascun fedele ad affidare al Signore Gesù la sofferenza di Papa Francesco confidando nella sua pronta risposta: ‘Io verrò e lo curerò’. Parrocchie, comunità religiose, movimenti e associazioni ecclesiali sono invitate a pregare per Papa Francesco con una specifica preghiera dei fedeli durante le Sante Messe festive del sabato e della domenica. Inoltre sabato 1 marzo alle ore 10 è prevista la Santa Messa nel Santuario Sant’Antonio di Padova (chiesa dei Paolotti, piazza Tre Martiri, Rimini) e l’Adorazione fino alle ore 12. Nelle parrocchie, dove è possibile, si reciti anche il Santo Rosario prima o dopo la Santa Messa della Vigilia per la salute e le intenzioni di Papa Francesco ancora ricoverato al Policlinico “A. Gemelli”, specialmente per la pace a cui il pontefice continua a elevare sempre un accorato riferimento.