Neni Rossini (SIT): “Riflettere, creare sinergie e trovare ispirazione per costruire insieme il futuro di un Paese piccolo, ma capace di pensare in grande”

Manca un mese alla prima edizione di Evolution Forum Day - San Marino Edition, evento nato con l'obiettivo di favorire lo scambio di idee fra imprenditori e ispirare i manager, dipendenti, collaboratori e fornitori con un traguardo condiviso: rilanciare l'economia interna della Repubblica di San Marino. L’appuntamento è per il 16 maggio presso la sala convention di Colombini Group a Rovereta di San Marino. Tra le aziende partner dell’evento c’è SIT Group, importante azienda del territorio sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel mondo del packaging, con clienti di livello internazionale come Barilla e Ferrero. “Abbiamo deciso con entusiasmo – spiega Neni Rossini, Presidente di SIT Group - di diventare partner dell’Evolution Forum Day - San Marino Edition perché crediamo profondamente nel valore del confronto, della formazione e della crescita condivisa. L’idea di ritrovarsi in una giornata pensata per San Marino, insieme a imprenditori e professionisti che portano con sé esperienze di vita e lavoro ispiranti, è un’opportunità preziosa. Siamo convinti che solo aprendo spazi di dialogo e riflessione oltre i confini dell’operatività quotidiana si possano sviluppare nuove idee e visioni. Essere parte di questo evento insieme ad altre realtà del territorio ci sembra naturale: in SIT da sempre coltiviamo i valori della cura delle persone, della ricerca dell’eccellenza e della responsabilità sociale. Contribuire alla crescita culturale e professionale del nostro Paese è parte integrante della nostra missione. San Marino è la nostra casa, dove è nata la nostra azienda e dove ogni giorno cerchiamo di portare il nostro contributo. Sostenere un forum che punta a renderlo un luogo sempre più attrattivo e consapevole ci riempie di orgoglio e gratitudine.” Il gruppo viene da un 2024 “sfidante ma anche di grande evoluzione. Abbiamo portato a termine – prosegue Rossini - la nostra prima acquisizione fuori dall’Italia, accogliendo nel nostro gruppo la società Nordfilm con sede a Budapest. È un passo strategico che segna l’inizio di una nuova fase di crescita internazionale, e che oggi ci vede impegnati nell’integrazione di una realtà che potrà portare nuove competenze e valore al gruppo. Contemporaneamente, il mercato ha mostrato segni di contrazione, anche nel nostro settore - il packaging flessibile per l’alimentare - che storicamente ha sempre beneficiato di una certa stabilità. Il calo della domanda, legato al calo del potere d’acquisto, ha imposto un’attenzione ancora maggiore all’efficienza, al servizio e alla capacità di essere presenti per i clienti in modo solido e affidabile. La nostra reazione è stata quella di continuare a investire, rafforzando le relazioni e consolidando la nostra posizione”. Per il 2025 l’obiettivo del gruppo “rimane il consolidamento, per integrare al meglio la nuova sede produttiva e proseguire il percorso di crescita come partner strategico di importanti realtà alimentari internazionali, puntando su innovazione e qualità del servizio.” Per quanto riguarda il territorio, Rossini spiega che “per San Marino il passo storico dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea rappresenta una direzione strategica e necessaria. Essere riconosciuti a livello internazionale come un Paese serio, all’altezza delle sfide globali, è fondamentale per rafforzare il nostro sistema economico e il nostro tessuto imprenditoriale, che è uno dei veri punti di forza della Repubblica. Affinché le imprese possano esprimere il loro pieno potenziale serve uno Stato solido, credibile, capace di creare le condizioni per una competitività paritaria rispetto ai Paesi vicini. In questo senso, l’adeguamento normativo, la riforma dell’IVA e più in generale l’allineamento agli standard europei sono azioni prioritarie. La sfida è ambiziosa, ma anche entusiasmante: internazionalizzarci mantenendo salda la nostra identità. L’Evolution Forum Day si inserisce proprio in questa prospettiva: ci aiuta a riflettere, a creare sinergie e a trovare ispirazione per costruire insieme il futuro di un Paese piccolo, ma capace di pensare in grande. Valorizzare le eccellenze che abbiamo, aprirci al mondo e renderci attrattivi per chi vuole investire, lavorare e vivere a San Marino è la nostra sfida come imprese e cittadini, e anche il contributo che ciascuno di noi può offrire.”

c.s.