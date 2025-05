"Nessun “incontro segreto”, ma un dialogo istituzionale in diretta streaming"

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio desidera confutare categoricamente le insinuazioni diffuse in data odierna da alcuni organi di stampa, che parlano di un "incontro segreto alla Camera". Basti dire che l'audizione della delegazione sammarinese presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati italiana, avvenuta ieri, è stata interamente trasmessa in diretta streaming sul portale della web TV della Camera stessa. Ogni cittadino e ogni osservatore ha avuto la possibilità di seguirla in tempo reale, attestando la piena trasparenza dell'evento. D’altra parte non potrebbe essere altrimenti: ogni passo intrapreso, specialmente in un momento così significativo per il futuro della Repubblica, come la definizione dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, è improntato alla trasparenza e al servizio esclusivo degli interessi del Paese. L'incontro in questione ha rappresentato un'importante occasione per illustrare lo stato di avanzamento delle trattative e le prospettive finanziarie di San Marino ai rappresentanti istituzionali italiani, in un contesto di proficuo dialogo e collaborazione. Partecipare a tali confronti - in un quadro di piena visibilità pubblica - è un dovere e un privilegio per la delegazione sammarinese, impegnata a tessere relazioni internazionali solide e a difendere la sovranità e gli interessi economici di San Marino. È essenziale che il dibattito pubblico sulla politica estera e finanziaria della nostra Repubblica si fondi su fatti concreti e verificabili, anziché su interpretazioni faziose o prive di riscontro. L'interesse supremo di San Marino richiede un approccio condiviso e costruttivo, lontano da speculazioni che possono minare la fiducia nelle istituzioni e nel percorso intrapreso. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ribadisce il proprio impegno a operare con la massima dedizione e invita, pertanto, tutti gli attori della vita pubblica a contribuire a un clima di maggiore serenità e oggettività, necessario per affrontare le sfide presenti e future con unità d'intenti e visione strategica.

C.s. Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio