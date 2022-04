Nessuna comitiva alla conquista di Washington, gli incontri dello Spring Meetings si terranno in videoconferenza!

Sarebbe anche un articolo interessante quello pubblicato questa mattina da l’Informazione di San Marino dal titolo altisonante “Titano alla conquista di Washinghton, spedizione di 17 persone a FMI” se non fosse scritto in maniera palesemente faziosa e se non contenesse informazioni profondamente false e tendenziose. Se da un lato è chiara la volontà del quotidiano diretto da Carlo Filippini (che dovrà assumersi le responsabilità dell’articolo pubblicato senza firma) di attaccare incondizionatamente l’operatività del Congresso di Stato aizzando il livore dei suoi lettori, dall’altro resta invece un mistero il motivo per cui non si siano dedicati pochi minuti per leggere il contenuto della delibera n.11 dello scorso 4 aprile 2022, pubblica e pubblicata. Sarebbe stato sufficiente arrivare all’ottava riga, dove si spiega in maniera piuttosto chiara che viene autorizzata la partecipazione di 17 persone “in modalità virtuale”, ovvero in video-conferenza. L’obiettivo di chi scrive non è certamente quello di dare risalto alla partecipazione sammarinese ad uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali in ambito economico quanto quello di attaccare ancora una volta senza motivo l’attività del Congresso di Stato insinuando nei lettori il dubbio che, approfittando dell’impegno, vi sia un’ampia comitiva pronta a partire per un viaggio premio nei Stati Uniti e che la missione sia da considerare fallimentare nel caso non venisse raggiunta “una vagonata di risultati”. Per quanto superfluo intendiamo ribadire ancora una volta che si tratta di una partecipazione virtuale e che le riunioni e gli incontri degli Spring Meetings si terranno in video conferenza. La partecipazione della delegazione mista formata da Segretari di Stato, Banca Centrale e tecnici di dipartimento ad un evento prestigioso come gli Spring Meetings del Fondo Monetario Internazionale è determinante per la programmazione economica di un Paese e lo è ancor di più in questo complicato momento internazionale. All’ordine del giorno dei numerosi incontri previsti vi sono temi di assoluto interesse quali l’emergenza sanitaria, temi macroeconomici a seguito del conflitto Russia-Ucraina, l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia oltre ad una serie di appuntamenti tecnici dedicati al mondo della finanza. Spiace che la notizia pubblicata dal quotidiano l’informazione sia stata immediatamente ripresa da altri siti web senza che nessuno si impegnasse a verificarne il contenuto e che sia stata riportata nella rassegna stampa mattutina radiofonica della San Marino RTV, televisione di Stato della Repubblica di San Marino, servizio pubblico che si presta a fare da soggetto diffusore di notizie false e tendenziose. Riteniamo che le testate che hanno riportato la notizia debbano darne doverosa smentita e pubblicare le scuse a tutti i soggetti della delegazione partecipante in modalità virtuale agli Spring Meetings del Fondo Monetario Internazionale.

Cs Segreteria Finanze

