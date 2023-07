Networking Event San Marino Innovation

Ieri sera nella splendida location di Villa BAC a Falciano, si è svolto il Primo Networking Event organizzato da San Marino Innovation. Hanno partecipato 58 imprese delle 106 certificate dall’Istituto insieme a realtà innovative del territorio che hanno aderito all’iniziativa. L'evento è nato con la volontà di incentivare il matching fra le Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, le aziende, le Istituzioni, la banche e le associazioni di categoria del territorio, al fine di generare sempre più connessioni tra i rappresentanti dell'ecosistema imprenditoriale sammarinese. Nella prima fase dell’evento, durante l’aperitivo, il moderatore Mauro Torresi ha illustrato in breve il core business delle 58 imprese presenti. A disposizione degli invitati anche un QRCODE da cui era possibile scaricare la presentazione di ogni impresa certificata da San Marino Innovation. Nella fase successiva, durante il buffet tutti gli attori hanno interagito fra loro e si sono scambiati informazioni: una formula differente e non convenzionale per creare networking tra le realtà imprenditoriali.

Cs - San Marino Innovation

