NEWS e Consigli UNAS in tema di patente a punti

NEWS e Consigli UNAS in tema di patente a punti.

Dal 1° novembre sarà obbligatoria Pur nelle difficoltà per l’assimilazione delle imprese sammarinesi ed in attesa della risposta diplomatica italiana alle richieste presentate dalle nostre autorità, nel frattempo consigliamo di: Richiedere il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di San Marino Verificare il possesso di tutti i corsi di formazione necessari (preposto compreso) validi per l’Italia Richiedere la dichiarazione di regolarità contributiva alla cassa edile per chi applica il contratto edilizia all’ISS per gli altri (anche dal Contriss) Avere copia del proprio DVR (consigliabile con i doppi riferimenti normativi) Richiedere la dichiarazione di regolarità fiscale (all’Ufficio Tributario) Avere copia della nomina del proprio RSPP, verificando che questi sia conforme al piano formativo previsto per i RSPP italiani NOTA: RSPP e DVR è obbligatorio solo per chi ha dipendenti ATTENZIONE: le pratiche di richiesta possono essere fatte collegandosi con il proprio SPID. Per chi non l’avesse è facile richiederlo, presentandosi ad un Ufficio Postale Italiano, muniti di codice fiscale e passaporto Per compilare la pratica UNAS offre il servizio di assistenza online: per prenotazione ed informazioni sui costi n. 0549 992148 Sul sito www.unas.sm sezione NEWS potrete scaricare del materiale informativo sulla PATENTE A CREDITI.

cs Unas

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: