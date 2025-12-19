NEXT-SM: al Teatro Titano la prima convention dedicata ai giovani, al lavoro del futuro e alle nuove comunicazioni

Domenica 1° febbraio, a partire dalle ore 9.00, il Teatro Titano ospiterà la prima edizione della convention NEXT-SM, un evento a forte valore sociale e culturale pensato per parlare ai giovani e coinvolgerli attivamente nel dibattito sul presente e sul futuro della Repubblica di San Marino. La mattinata si aprirà con l’accoglienza dei partecipanti e proseguirà con due talk tematici dedicati a questioni centrali per le nuove generazioni. Il primo talk sarà incentrato sul lavoro di oggi e del domani, affrontando temi come smart working, startup, nuove professioni e il ruolo degli incubatori per aziende innovative. Il secondo talk si concentrerà invece sul mondo della comunicazione, con un focus sui nuovi linguaggi, il podcasting, i social media, il mondo degli influencer e le trasformazioni del modo di informare e raccontare la realtà. Nel corso della convention è inoltre prevista la presentazione di un libro, alla presenza di un ospite speciale, il cui nome verrà annunciato nei prossimi giorni. A conclusione dell’evento, tutti i partecipanti saranno invitati a un rinfresco a buffet, pensato come momento informale di incontro, confronto e networking. L’obiettivo di NEXT-SM è quello di creare uno spazio di dialogo aperto e partecipativo, in cui i giovani possano non solo ascoltare, ma anche contribuire con idee, proposte e visioni, mettendo al centro il loro ruolo nella società sammarinese. La convention nasce con l’ambizione di essere la prima di una serie di appuntamenti, destinati a crescere nel tempo, per valorizzare il lavoro, la creatività e il contributo delle nuove generazioni alla comunità del presente e del futuro. Per maggiori informazioni, contattateci al 3314308929 (Tommy) o via mail generazionesanmarino@gmail.com Per gli aggiornamenti dell’evento potete visitare il sito www.next-sm.com

