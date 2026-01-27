NEXT-SM Convention: a San Marino un evento ideato dai giovani per mettere le nuove generazioni al centro del dibattito

Si terrà sabato 1° febbraio 2026, a partire dalle ore 9.30, presso il Teatro Titano di San Marino, la Convention NEXT-SM, evento pubblico a ingresso gratuito nato da un’idea di giovani sammarinesi con l’obiettivo di creare contenuti, spazi di confronto e momenti di dialogo pensati da giovani, per i giovani. NEXT-SM Convention nasce dalla volontà di una nuova generazione di raccontare il presente senza semplificazioni, affrontando temi diversi ma interconnessi – lavoro, comunicazione, informazione, partecipazione – con un linguaggio accessibile e contemporaneo, capace di parlare ai giovani e di rimetterli al centro del dibattito pubblico. Il programma si aprirà alle ore 9.30 con un caffè di benvenuto, seguito dall’avvio ufficiale della convention. Nel primo Talk, in programma alle ore 10:00, si parlerà di start-up, nuove tecnologie e nuove forme di lavoro. Saranno presenti Giacomo Bizzarri, imprenditore e Innovation Manager con oltre dieci anni di esperienza nello sviluppo di start-up e nei processi di innovazione digitale; Matteo Cerri, imprenditore con un percorso internazionale tra Europa e Stati Uniti, docente e autore sui temi della rigenerazione dei territori, dei nuovi modelli di lavoro e del nomadismo digitale; Michele Cervellini, avvocato e notaio sammarinese, Direttore Operativo dell’Istituto per l’Innovazione di San Marino ed esperto di normative su start-up, blockchain e nuove tecnologie; Luca De Giglio, imprenditore e autore, tra i pionieri del nomadismo digitale e attivo da oltre vent’anni nel travel-tech tra extralberghiero, blockchain e nuovi sistemi di pagamento. Dalle ore 11.00 alle 12.00 spazio al secondo Talk, dal titolo “Comunicare il cambiamento”, dedicato al ruolo della comunicazione, dei media e dei nuovi linguaggi nel raccontare la realtà e i processi di trasformazione della società. Interverranno tutti ospiti sammarinesi: Marco Zanotti (imprenditore), Nicolò Tamagnini (esperto di comunicazione e marketing), Rebecca Guidi (YouTuber e imprenditrice) e Michael Felici (imprenditore), con un focus particolare su come informazione, social media e contenuti digitali possano incidere sulla partecipazione e sulla consapevolezza delle nuove generazioni. A seguire, dalle ore 12.00 alle 13.00, ci sarà la presentazione del libro “Democrazia deviata”, offrendo uno spunto di riflessione sui temi della democrazia, dell’informazione e del rapporto tra cittadini e potere, in un dialogo aperto con il pubblico. La mattinata si concluderà con una pausa pranzo. La Convention NEXT-SM vuole essere uno spazio aperto di confronto e approfondimento, pensato per stimolare domande, creare connessioni e valorizzare il contributo delle nuove generazioni, troppo spesso relegate ai margini del dibattito pubblico. L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un invito a partecipare attivamente, ascoltare, confrontarsi e immaginare insieme nuove modalità di racconto e di impegno, mettendo i giovani al centro del presente e del futuro della Repubblica di San Marino.

C.s. - Organizzatori di NEXT-SM

