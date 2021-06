NexTime Eventi: "A riveder le stelle è un successo internazionale!" L’evento Visionnaire ha “elettrizzato” San Marino e ora si prepara a viaggiare per il mondo

C’è grande soddisfazione per il risultato dell’anteprima mondiale dell show itinerante “Visionnaire – A Riveder le Stelle” che ha accolto oltre 1000 spettatori su due serate nel Centro Storico Patrimonio Unesco di San Marino! Grazie a luci, colori, effetti speciali e, soprattutto, ad esibizioni acrobatiche, di danza e di arte performativa di altissimo livello. “Visionnaire – A Riveder le Stelle” ha fatto registrare il tutto esaurito e si è svolto in massima sicurezza raccogliendo l’apprezzamento totale del pubblico e delle istituzioni sammarinesi che lo hanno promosso. “Visionnaire “A riveder le stelle” è stato infatti promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, è distribuito in esclusiva da NexTime Eventi di Alberto Di Rosa ed è prodotto da Illusion Group. Scritto e diretto da Simone Ranieri lo spettacolo ha coinvolto artisti di primissimo piano: il progetto luci è a cura del light designer Marco Policastro, le coreografie sono di Davide Attuadi ed Anna Kolesarova, i costumi di Giada Masi, mentre le performance e le interpretazioni sono firmate dai performer delle più rinomate compagnie internazionali quali Elementz Entertainment, Liberi di...physical theatre, Teatro di Fuoco ed altre che annoverano show in tutto il mondo: da Disneyland Paris a “The 8 Immortals” (Qingdao, Cina), da Diryah Season in Arabia Saudita al Carnevale di Venezia, ed ancora Broadwaym Edimburgo oltre a partecipazioni nei programmi televisivi più celebri. Lo show, dedicato all’inferno di Dante nel 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta ha visto il pubblico viaggiare lungo un percorso all’aperto per le location più evocative del Centro Storico di San Marino, palcoscenico di un percorso narrativo unico e travolgente, pieno di colpi di scena, dalla selva oscura fino “a riveder le stelle” sotto la guida di Virgilio attraverso gli incontri con Caronte, gli Ignavi, Minosse, Paolo e Francesca, Ulisse, Lucifero. “L’esperienza internazionale del Direttore Artistico Simone Ranieri e dei performer che è stato in grado di coinvolgere sono per noi, fin dall’inizio, la garanzia di un grande successo -ha spiegato Alberto Di Rosa di NexTime Eventi-. Oggi, dopo due serate che non esito a definire da brividi, posso dire che la nostra azienda è davvero orgogliosa di distribuire in esclusiva mondiale questo evento e, allo stesso modo, di aver portato a San Marino, casa nostra, la prima data della tournée. Devo ringraziare di cuore la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo che da subito hanno riconosciuto le potenzialità dell’evento e gli sponsor che hanno reso possibile che la magia si avverasse: Pharma Titano, Energreen.sm srl, Cool Things ed Emoshi Hill. Oggi ci godiamo il successo dell’evento, da domani lavoreremo per confermare le prossime date in giro per il mondo”. Sul sito www.visionnaireperformingarts.com sarà possibile conoscere le tappe della tournèe e le novità legate agli spettacoli di arte performativa di Visionnaire.

