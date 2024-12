NexTime: quest’anno il Natale è un viaggio nella tradizione

Un luogo d’altri tempi è il concept che caratterizza l’edizione 2024 de “Il Natale delle Meraviglie”, il ricco palinsesto di attrazioni e spettacoli che trasforma la Repubblica di San Marino in un luogo magico in cui vivere l’atmosfera unica del Natale.

Per la sesta edizione affidata dalla Segreteria di Stato e dall’Ufficio del Turismo all’organizzazione di NexTime Eventi, si è optato per un viaggio a ritroso nel tempo, ad un Natale in grado di valorizzare la tradizione.

“Del resto, San Marino è la Terra della tradizione – commenta il direttore artistico Simone Ranieri -, un Paese ricco di storia che si presta naturalmente ad un tuffo nel passato. Dopo diverse edizioni in cui abbiamo puntato su grandi effetti scenici e su ambientazioni che, di anno in anno, hanno trasformato il centro storico nel Bosco delle Emozioni, nel Regno dei Sogni, in Un Viaggio incredibile a bordo del magico treno Polar Express, in Un Mondo più Dolce e in Un Natale da Favola, quest’anno abbiamo voluto valorizzare la tradizione, riscoprendo giostre antiche, i costumi ed il caldo sapore di installazioni ed attività di “altri tempi”. Quello che abbiamo cercato di fare è regalare ai visitatori un’esperienza immersiva ed emozionale. Dal cavallino a dondolo, simbolo di questa edizione presente in tutte le luminarie che fanno brillare le contrade, all’antica giostra dei cavalli dell’Ottocento, unica funzionante in Italia, passando per il villaggio allestito a Campo Bruno Reffi, con la baita di Babbo Natale, la casina delle giostre e dei carillon antichi ed i simpatici alpaca, tutto riporta ai Natali di un tempo e ai ricordi di quando eravamo bambini”.

NexTime Eventi, negli ultimi anni, si è caratterizzata come “fabbrica del Natale”. Organizzare eventi di questo genere, che richiamano ogni anno migliaia di visitatori, richiede tempo e competenze.

“In questi anni abbiamo strutturato una business unit specializzata nei format e Festival di Natale realizzando anche un portale web – racconta Alberto Di Rosa, Ceo di NexTime Eventi -. Le nostre produzioni sono format unici, immersivi ed emozionali che partono dallo studio di un naming e di un simbolo che viene declinato in comunicazione, ambientazioni ed attività. Puntiamo a valorizzare i punti di forza e le location dei nostri clienti, che siano enti locali o attività private. Per il Natale delle Meraviglie la macchina organizzativa inizia a lavorare già da maggio. Vista dall’esterno non si può immaginare il grande lavoro che sta dietro un evento di questo genere: ogni dettaglio va curato nei minimi particolari”.



Comunicato stampa

NexTime Eventi