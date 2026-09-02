Nicola Barone all’incontro annuale del Corpo Diplomatico e Consolare di San Marino

Nicola Barone all’incontro annuale del Corpo Diplomatico e Consolare di San Marino.

Nicola Barone, in qualità di Inviato Straordinario della Repubblica di San Marino, ha avuto l’onore di partecipare all’incontro annuale della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri con il Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese, svoltosi presso l’Aula Magna “Fausta Morganti” dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. L’appuntamento, che ha riunito Funzionari e Agenti Diplomatici e Consolari della Repubblica, è stato preceduto dall’Udienza concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva, presso Palazzo Valloni. Nel corso dell’incontro, Nicola Barone ha offerto un contributo sul tema della sovranità digitale, sottolineando come il controllo dei dati e delle infrastrutture tecnologiche rappresenti oggi un elemento sempre più rilevante per l’autonomia, la sicurezza e la capacità decisionale degli Stati. In questa prospettiva, anche per una realtà dalle dimensioni contenute come la Repubblica di San Marino, la trasformazione digitale può rappresentare una straordinaria opportunità: la capacità di costruire un ecosistema fondato su sicurezza, competenze, collaborazione tra settore pubblico e privato e controllo strategico delle infrastrutture può rafforzare la competitività del Paese e la sua capacità di attrarre investimenti e innovazione. La partecipazione di Nicola Barone all’incontro ha rappresentato inoltre un’importante occasione di confronto con il Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese sui nuovi ambiti nei quali, accanto alle tradizionali dimensioni della diplomazia, si gioca oggi la capacità degli Stati di tutelare concretamente la propria sovranità e di costruire il proprio futuro.

c.s. Nicola Barone – Inviato straordinario della Repubblica di San Marino

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