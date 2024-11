Nicola Canti confermato ai vertici della Federazione Costruzioni, Servizi e Banche della CDLS

Proseguono a ritmi serrati le riunioni post-congressuali dei neo eletti Direttivi delle Federazioni della CDLS – Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi, nel pomeriggio del 21 Novembre si è riunito per la prima volta dopo il 9° Congresso il nuovo Direttivo della FCS – CDLS composto da 15 membri, di cui il 33% di genere femminile e circa la metà di prima nomina: appare evidente anche per la Federazione Servizi un forte segnale di rinnovamento e di attenzione verso una crescente parità di genere. All’ordine del giorno della riunione presieduta dal Presidente del 9° Congresso, Gabriel Guidi, vi erano la nomina del Segretario e della Segreteria di Federazione; il direttivo ha riconfermato all’unanimità Nicola Canti quale Segretario della Federazione Costruzioni Servizi e Banche della CDLS. Inoltre quali membri della Segreteria, oltre al riconfermato Segretario Canti, il Direttivo ha nominato – sempre all’unanimità - Francesca Guiducci, funzionaria della FCS-CDLS che ha affiancato nelle attività politico-sindacali ed operative il Segretario di Federazione in questi ultimi anni, ed Enrico Biordi esperto e stimato Funzionario sindacale che porterà un indubbio valore aggiunto alla Federazione Servizi della CDLS e non solo a quest’ultima. Nel suo intervento di saluto al Direttivo, il Segretario Nicola Canti ha ringraziato il Presidente del 9° Congresso FCS, Gabriel Guidi, per aver coordinato al meglio i lavori congressuali e gli ha rivolto, anche a nome di tutto il Direttivo, un sincero e sentito attestato di stima ed amicizia. Canti ha poi sottolineato “il massimo impegno della Federazione sul tema dei rinnovi contrattuali e la necessità che gli stessi avvengano entro le scadenze previste; come già avvenuto per il contratto dell’industria recentemente sottoscritto, i rinnovi dovranno ottenere aumenti correlati all’inflazione programmata per il periodo di vigenza contrattuale e tendere al recupero del differenziale tra l’inflazione rilevata e gli aumenti ottenuti negli anni passati. Particolare attenzione, oltre agli aspetti economici, dovrà essere riservata al miglioramento ed adeguamento anche delle parti normative. Riguardo al rinnovo del contratto di lavoro per i salariati AASLP, auspico che il Governo dimostri senso di responsabilità e concreta disponibilità ad avviare la trattativa quanto prima: sarebbe un ottimo segnale anche verso le controparti private.” Il Segretario FCS-CDLS ha evidenziato l’importanza dei settori storici dell’economia sammarinese quali il commercio, il settore turistico-ricettivo, l’edilizia privata ed i servizi che sono cardini fondamentali per il rilancio dell’economia sammarinese. “Ritengo indispensabile che questi importanti comparti vengano considerati parte integrante per la definizione di qualsivoglia progetto strategico e di sviluppo che vedrà la luce nel prossimo futuro. E’ auspicabile che qualunque ‘Progetto Paese’ includa politiche volte a favorire la crescita delle nuove economie legate all'innovazione tecnologica e all'intelligenza artificiale, sempre e comunque all’interno delle linee guida dettate a livello comunitario. Sottolineo la necessità che gli investimenti infrastrutturali debbano tenere conto degli obiettivi che la comunità internazionale si è data in termini di sostenibilità ambientale e transizione energetica, al fine di contrastare i negativi effetti dei cambiamenti climatici. Mi auguro che la sottoscrizione dell’Accordo di Associazione della Repubblica di San Marino all’Unione Europea avvenga in tempi rapidi; sarà in ogni caso necessario accompagnare la firma dell’Accordo con una adeguata campagna informativa rivolta alla cittadinanza ed alle parti sociali.” Il Segretario Nicola Canti sottolinea la necessità urgente di monitorare in maniera puntuale e trasparente il progetto di cartolarizzazione degli NPL in corso, prestando particolare attenzione alle percentuali di recupero degli NPL, alle transazioni a saldo e stralcio riguardanti i beni immobili, all’ammontare delle spese legali ed ai beneficiari delle rilevantissime parcelle legali. Dovrà essere infatti posta particolare attenzione ai titoli emessi con eventuale garanzia dello Stato. E’ inoltre indispensabile l’ampliamento del “comitato di sorveglianza” prevedendo la presenza di membri designati dalle parti sociali. La FCS-CDLS evidenzia grande preoccupazione per il fenomeno legato alla prescrizione dei reati commessi dai responsabili dei dissesti che hanno interessato il settore bancario e finanziario e che hanno provocato, di conseguenza, una esponenziale crescita del debito pubblico a carico della collettività. “E’ necessario – conclude il Segretario della Federazione Servizi e Banche della CDLS - prestare la massima attenzione riguardo alla partecipazione nel capitale delle banche sammarinesi di grandi gruppi bancari o finanziari europei e internazionali; sarà indispensabile porre la massima attenzione per evitare a tutti i costi operazioni di acquisto di partecipazioni che risultano opache e speculative, che possano inficiare la stabilità delle banche coinvolte e pregiudicare la stabilità occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici occupati: la CDLS vigilerà con attenzione e non esiterà a denunciare con forza le operazioni che possano creare pregiudizio ai lavoratori ed alle lavoratrici e, più in generale, al nostro sistema economico ed al Paese.”

