Nicole Costoli ipnotizza il pubblico della Rassegna Musicale d'Autunno

Nicole Costoli ipnotizza il pubblico della Rassegna Musicale d'Autunno.

Un concerto straordinario quello di Nicole Costoli di mercoledì 29 ottobre per la 27^ Rassegna Musicale d’Autunno 2025. Costoli è una giovane donna dal tratto semplice e gentile, con biondi capelli raccolti in un acconciatura ottocentesca che le incornicia il dolce volto, ma quando si siede al pianoforte avvolta nel suo abito nero e oro, Nicole si trasforma in una grande interprete musicale dal temperamento focoso e vigoroso. Il concerto si apre con Kreisleriana di Schumann, otto parti che descrivono le vicende di Johannes Kreisler, protagonista delle novelle di Ernst Th. Amadeus Hoffmann. Considerato uno dei capolavori del repertorio pianistico, alterna una scrittura agitatissima, vivace, a momenti di stasi, di contemplazione. 40 minuti di musica pura, del romanticismo tedesco più profondo, nei quali la Costoli è riuscita ad esprimere sia la sua grande tecnica, ma anche la poesia della sua espressività. A seguire un’altro capolavoro pianistico, la Sonata - Fantasie op. 19 n. 2 di Skrjabin. Un inizio ispirato al “Chiaro di Luna” di beethoveniana memoria, per poi gettarsi nel turbinio di gesti e note di un mare in tempesta nella parte centrale del primo tempo e nel virtuosistico secondo tempo. Costoli ha coraggiosamente scelto di concludere il programma con la Sonata n. 1 di Feinberg, compositore russo quasi sconosciuto, vicino allo stile di Skrjabin. Una “Sonata” incredibile per virtuosismo, modernità, repentini cambi emotivi, difficilissima da interpretare. Un programma complesso quello presentato da Nicole Costoli, nel quale è emersa la sua coerenza intellettuale delle scelte artistiche ed ha messo in mostra tutte le sue doti interpretative e tecniche. A questo punto il pubblico era già rapito da questa dolce e giovane donna dall’anima di fuoco, ma lo è stato ancora di più quando come bis ha presentato “Basso Ostinato” del compositore russo Shchedrin. Ancora una scelta insolita, ancora una scelta nella direzione del virtuosismo pianistico più spettacolare. La Rassegna Musicale d’Autunno ha sempre dato spazio a giovani talenti della musica, e Nicole Costoli è certamente uno dei più promettenti mai ospitati.

C.s. - Rassegna Musicale d'Autunno

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: