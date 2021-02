Nicolini (delegazione CoE): "San Marino inserito nella lista di “revisione periodica” del Consiglio d’Europa"

San Marino è stato inserito nella lista di “revisione periodica” del Consiglio d’Europa, per i prossimi due anni, insieme a Francia e Olanda. La “revisione periodica” coinvolge, a rotazione, tutti gli Stati membri che non siano sotto stretto monitoraggio, secondo un ordine che, un tempo alfabetico, è oggi discrezione del Monitoring Committee. L'ultima volta che San Marino era rientrato nella lista è stato nel 2011 ed oggi, con la decisiva spinta di Tiny Kox, presidente della UEL, parlamentare a Strasburgo da oltre vent’anni, è stato selezionato nuovamente. Si apre, in tal maniera, la mutua possibilità di mostrare ad un grande Organismo Internazionale il funzionamento di un piccolo Stato durante la pandemia e, d’altro canto, di evidenziare innanzi all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa l'adeguamento delle Istituzioni sammarinesi ai parametri CEDU e gli sviluppi dal punto di vista sociale e sanitario. Evoluzioni che potranno essere così certificate dal Consiglio d’Europa. Nel proprio intervento, il Senatore Kox ha rilevato come le grandi nazioni abbiano isolato i piccoli Stati durante questa pandemia e come sia assolutamente necessario un controllo circa il loro sufficiente approvvigionamento di vaccini per ottemperare alla recente risoluzione adottata proprio in seno al Consiglio d’Europa.

c.s. Marco Nicolini, Presidente Delegazione presso CoE