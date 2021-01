Nidyion, impresa ad alto contenuto tecnologico di San Marino Innovation, presenta la corazza invincibile per ogni edificio: il pannello cappotto ecosisma

Il Dr. Gaetano Galliolo, originario di Bressanvido, ha messo a segno un nuovo e straordinario goal con la sua azienda Nidyon, Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico di San Marino Innovation, che produce e offre sistemi modulari antisismici in ambito edilizio. Si tratta del Pannello CAPPOTTO ECOSISMA NIDYON il miglior componente edilizio da utilizzare quando lo scopo è migliorare, in un unico intervento, gli edifici esistenti dal punto di vista sia energetico che strutturale, raggiungendo obiettivi di miglioramento e/o di adeguamento sismico previsti nel capitolo 8 del D.M. 17/01/2018 e dei requisiti CAM. L’uso del Pannello CAPPOTTO ECOSISMA NIDYON, consente di realizzare un “cappotto strutturale” senza limitazioni di altezza, e si adatta a tutti gli edifici. Può essere infatti progettato ed eseguito in maniera personalizzata, a seconda delle specifiche dell’intervento. Anche gli spessori della parete in calcestruzzo e dell’isolamento termico sono ampiamente personalizzabili. È idoneo anche per l’applicazione di rivestimenti esterni (lapidei, ceramici ecc.). Ottimizza le prestazioni termiche, permettendo il raggiungimento della massima classe energetica (A4. D.M. 26/06/2015 e succ.). Rispetto ad altri pannelli, viene applicato in opera utilizzando componenti di uso comune e tecniche regolarmente applicate in carpenteria edile; inoltre: riduce gli spessori minimi dell’involucro essendo ampliamente modulabile nella funzione coibente e in quella strutturale ad esso abbinabile; abbrevia notevolmente i tempi di esecuzione di tutte le fasi lavorative, minimizzando i disservizi nell’utilizzo degli immobili e permettendo ai conducenti degli stessi di continuare a fruirne in totale sicurezza. Con questo prodotto, su suolo italiano, si può accedere alle detrazioni fiscali previste per il SUPERBONUS 110% (ECOBONUS e SISMABONUS).

c.s. San Marino Innovation