No alla guerra in Ucraina: un ordine del giorno in consiglio e martedì fiaccolata di pace e solidarietà

Un ordine del giorno per ribadire il no alla guerra e garantire, con i fatti, sostegno al popolo ucraino. Verrà presentato nel Consiglio comunale, convocato per il 1° marzo alle ore 13 in modalità online, dal capogruppo consiliare di Progetto Comune (la maggioranza) Loris Mazzotti. Nella proposta viene ribadita la ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ma allo stesso tempo si insiste affinché la Comunità internazionale reagisca tutela del Paese attaccato e si focalizza l’attenzione sugli inevitabili riflessi economici derivanti dal conflitto per l’Italia per i quali il Governo e l’intera politica debbono intervenire per preservare gli interessi nazionali. Ma Mazzotti e Progetto Comune sottolineano le conseguenze disastrose già con migliaia di vittime tra civili e soldati. “Mai come in questo momento – si legge nell’odg – la solidarietà non deve rimanere una semplice parola ma deve dimostrarsi atto concreto. Sono 100 i cittadini corianesi nati in Ucraina - ricorda il capogruppo di maggioranza -13 i nati in Ucraina e cittadini italiani, 761 i residenti con cittadinanza comunitaria ed extracomunitaria”. L’accoglienza dei profughi diventa una priorità. “A loro – conclude Mazzotti – va riconosciuto tempestivamente lo stato di rifugiati accogliendo le loro richieste ed offrendo l’ospitalità doverosa e necessaria. Per far questo occorre che gli organi diplomatici e di governo italiani individuino il modo perché ciò sia consentito”. Ricordiamo che da ieri il Municipio di Coriano è illuminato con i colori della bandiera ucraina e che martedì 1° marzo alle ore 20,30 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le parrocchie del territorio, ha organizzato una fiaccolata di pace e di solidarietà per il popolo ucraino alla quale sono state invitate scuole, associazioni, rappresentanze dell’Ucraina e l’intera cittadinanza.

