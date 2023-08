Noche de Tango – Tango sotto le stelle Una serata dedicata al tango argentino in Piazza sant’Agata il 10 agosto

Sarà l’elegante Piazza Sant’Agata nel centro storico di San Marino, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ad ospitare la prima edizione di Noche de Tango. L’evento nasce dal desiderio di dedicare una serata al tango argentino, alle sue atmosfere seducenti e malinconiche, capaci di catturare lo spettatore coinvolgendolo in una storia danzata ricca di fascino e di mistero. Una serata che regalerà musica dal vivo, grazie all’orchestra Tango Sonos – due fratelli virtuosi della musica che suoneranno pianoforte e bandoneon – e alla voce formidabile del cantante argentino Carlos Habiague – artista talentuoso che offrirà un’interpretazione indimenticabile del Tango Argentino. La serata inizierà con una suggestiva cena argentina proposta dallo chef Daniel Ceccoli di Chiosco Summer Season. A seguire si apriranno le danze della Milonga con Special TDJ Danilo Maddalena. Alle ore 22.00 l’inizio dello spettacolo. Noche De Tango è un evento organizzato da Patrizia Gallo Events in collaborazione con 2 Corazones Tango Accademia Rimini, con il patrocino della Segreteria di Stato per il Turismo e la collaborazione dell’Ufficio del Turismo San Marino. Una serata unica ed elegante che vi farà innamorare del Tango! Biglietti Ingresso cena e spettacolo € 30,00 Ingresso dopo cena € 15,00. Prenotazione consigliata. Info e prenotazioni Servizio funivia fino all’1.30. Si consiglia di parcheggiare al Parcheggio n.11 della Funivia in Borgo o al P9. Per info: T. 335 7855248 Prenotazioni su www.nochedetangosanmarino.com

