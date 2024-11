#NoExcuse, RF: "Prevenire e combattere la violenza contro le donne"

Il movimento politico Repubblica Futura intende, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 25 novembre 2024, sollecitare le istituzioni e la società sammarinese a tenere alta l’attenzione su un tema di vitale importanza. RF ritiene tale argomento centrale nella propria azione politica e meritevole di costante attenzione. La violenza, in ogni sua forma, declinazione, atto, sfumatura, è una pratica disdicevole, contraria ai più elementari principi civili e di rispetto della dignità umana. Tale contesto è ancora più deplorevole e odioso se rivolto verso una donna. Le istituzioni devono tenere alta l’attenzione sul fronte interno - San Marino non è purtroppo immune da questo triste fenomeno - con l’educazione, la prevenzione e i necessari strumenti di repressione. Sul fronte internazionale è necessario fare sentire la nostra voce nelle organizzazioni multilaterali e anche a livello bilaterale. Troppe donne sono oggetto di violenza come dimostrano le cronache quotidiane italiane caratterizzate da un numero altissimo di femminicidi. La campagna 2024 delle Nazioni Unite (ogni 10 minuti una donna è uccisa #NoExcuse – UniTE per fermare la violenza contro le donne) è un’azione verso la quale anche i decision-makers sammarinesi devono prestare la massina attenzione per prevenire ed eliminare ogni forma di violenza contro le donne. RF intende mantenere un costante impegno su questo tema e nell’occasione della giornata internazionale del 25 novembre rimarcare come la politica debba produrre il massimo sforzo in questa direzione.

c.s. Repubblica Futura

