Noferini, D'Antonio e Damen alla Rassegna Musicale sammarinese.

Folk Songs, il concerto andato in scena giovedì 21 novembre al Teatro Titano per la XXVI Rassegna Musicale d’Autunno, ha sorpreso il coraggioso pubblico che ha sfidato raffiche di vento di oltre 100km/h. Il programma si è aperto con le famose Danze Rimane di Bartok per poi proseguire con un lungo ed articolato cammeo di musiche di Vàclav Trojan. I 13 Canti Popolari (da cui ha presomi titolo il concerto) sono piccole miniature, della durata di pochi minuti ciascuna, che raccontano dello spirito e delle leggende della terra d’origine di Trojan (la ex Cecoslovacchia). A seguire le musiche tratte dal film di animazione sulla fiaba di Andersen “L’usignolo dell’Imperatore”, sempre dello stesso Trojan, dallo stile descrittivo, con raffinate armonie ed accenti che hanno ricordato la musica di Prokoviev. Nel finale i bravissimi Roberto Noferini (violino), Donato D’Antonio (chitarra) e Raffaele Damen (fisarmonica), si sono lasciati andare sulle note de “Histoire du Tango” di Piazzolla, dimostrando tutte le sfumature timbriche e il calore interpretativo di cui sono capaci. Prossimo ed ultimo appuntamento della Rassegna Musicale d’Autunno 2024 con il Saxophoniequartet, domenica 1 dicembre ore 16:30, sempre al Teatro Titano, un giovane ensemble con indubbia verve comunicativa e spiccate abilità tecniche ed espressive. Sa non perdere! Il Concerto è inserito nel cartellone delle manifestazioni del “Natale delle Meraviglie” 2024. La XXVI Rassegna Musicale d’Autunno, gode del patrocinio della Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura, il sostegno della Cassa di Risparmio e della Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, dell’organizzazione dell’Ass. Musicale Camerata del Titano.

cs Ass. Camerata del Titano

