Noi Ci Siamo San Marino dalla Reggenza

Oggi, 01/02/2022 una piccola delegazione dell’associazione Noi Ci Siamo San Marino, è stata ricevuta dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Il numero di partecipanti era limitato a causa delle limitazioni Covid. Tra i presenti il Presidente Andrea Pozzati, il Vice Presidente Sara Casadei, il web master Bruno De Boni, il giovane scrittore Matteo Belgiovane, una nuova e giovane leva Maurizio Tamagnini, una giovane pittrice Giulia Betzova. I ragazzi dell'associazione, in primis hanno ringraziato i Reggenti per l'accoglienza dimostrata, simbolo di una forte attenzione verso i giovani da parte dei nostri reggenti. Il presidente Andrea, come portavoce, si è rivolto ai Reggenti chiedendo loro una maggiore attenzione verso le problematiche giovanili che si stanno verificando in Repubblica, sottolineando la diversità di legge sulla somministrazione degli alcolici e la mancanza di una legislazione per l’apprendistato. I reggenti si sono dimostrati molto socievoli e disponibili all'ascolto, inoltre hanno dimostrato molto interesse nell'operato dell'associazione chiedendo anche di rimanere aggiornati sui vari appuntamenti che verranno proposti anche in futuro. Infine il giovane scrittore di poesie, Matteo Belgiovane, ha omaggiato i Reggenti con alcuni dei suoi libri. E’ stato un incontro davvero emozionante che stimolerà l’associazione ad impegnarsi sempre più e al meglio.