Noi ci siamo San Marino: "L’unico vero nemico è la guerra stessa".

Chiediamo solo un attimo di attenzione, non per noi, ma per i nostri ragazzi. La paura della guerra sta colpendo in maniera molto grave i nostri ragazzi, ragazzi poco abituati a quello che prevede guerra e dialogo, giochi di potere e segnali di pace. Purtroppo sono vittime il più delle volte silenti di quelle notizie televisive, social o chiacchiere sia reali che fake-news. Chiediamo a tutti di prendere in mano ognuno nel sicuro della propria sfera familiare, diamo rassicurazioni, ascolto e conforto ai più giovani. Non tutto è perduto non tutto è compromesso, almeno fino a che il dialogo costruttivo può costruire e prevenire il senso dell’abbandono che questa guerra sta trasmettendo a tutti Oggi più di ieri quando ci si preoccupava di un virus che ha creato un timore chiamato “guerra contro un amico invisibile” abbiamo più e più messaggi che chiedono conforto e spiegazioni. Spieghiamo loro che non dobbiamo temere lo straniero, che ormai loro vedono anche in classe, non è il compagno di giochi o studi il vero nemico, l’unico vero nemico è la guerra stessa. Fermiamoci e ancora una volta spieghiamo da adulti, cose che i giovani possono facilmente travisare.

c.s. Noi ci siamo San Marino

