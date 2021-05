Noi Ci Siamo San Marino: presentazione sportello disagi sul lavoro

In data 8 maggio 2021, presso la sala Montelupo del castello di Domagnano, l'associazione onlus Noi Ci Siamo San Marino ed i gruppi sindacali CSDL, CDLS ed USL ha tenuto una conferenza stampa congiunta per la presentazione del primo sportello sociale di San Marino. Tale sportello nasce dalla collaborazione di sindacati, associazioni, forze dell'ordine ed enti statali, con lo scopo di contrastare una piaga che esiste da sempre, ma che nella nostra piccola Repubblica non ha ancora avuto una normativa antagonista. L'obiettivo dello sportello non è dare una soluzione al problema, bensì quello di indirizzare l'utente verso le possibili soluzioni che il paese già offre. Ogni istituzione ha un compito ben definito, ma a volte il cittadino tende a confondere quali siano i ruoli di una o dell'altra. Tale servizio sarà svolto a cura del l'associazione Noi Ci Siamo San Marino che ha già stretto diverse collaborazioni con i sindacati, proponendo iniziative sociali rivolte ai giovani. Inoltre, come associazione, abbiamo sempre mantenuto un'identità neutrale dando ad uno o all'altro segretario il ruolo istituzionale per la quale ha ricevuto l’incarico. Come nasce e il percorso che ci ha portato qui: avendo già stretto accordi con tutte le sigle sindacali, per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, abbiamo pensato di unirci anche per tutelare loro e tutti quelli che nel lavoro trovano soprusi o impedimenti di vario genere. Il servizio del nostro sportello porterà a snellire uffici che il più delle volte si trova spesso sotto organico, così che questi ultimi si possano concentrare in maniera più mirata sugli obiettivi giornalieri di competenza. Ci prefiggiamo, anche, di effettuare una raccolta di dati e statistiche con lo scopo di creare una legislazione, su tutte le violazioni lavorative riferita alla persona, che ad oggi è lacunosa. Vogliamo sensibilizzare il trasgressore, e tutta la cittadinanza, ad avere una maggior attenzione per il singolo individuo, nel suo esprimersi nel genere, nel colore o nell' indirizzo religioso che sia. Da oggi possiamo dire a qualsiasi trasgressore o bullo "Attenzione! NOI CI Siamo! E non siamo soli! Ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportato partecipando alla conferenza stampa e che ci hanno seguito nella diretta web.

