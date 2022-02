Noi Ci Siamo sull'Interruzione volontaria di gravidanza

L’obiettivo dell’Associazione Noi Ci Siamo, è stato da sempre quello di mostrare che le istituzioni sammarinesi non abbandonano i giovani, ma che li ascoltano anche e soprattutto in merito alle loro problematiche. Tuttavia al momento tale fine non è di facile dimostrazione. I giovani sono stati coinvolti e stimolati a partecipare ad un referendum nazional/popolare, avendo l’opportunità di poter esprimere un parere (costituzionalmente ammissibile), sull’Interruzione Volontaria Di Gravidanza (IGV), tema che ha smosso coscienze e pareri differenti, ma che ha fatto riflettere i ragazzi, portandoli ad informarsi per prendere una decisione. Visto l’esito schiacciante di tale referendum, lo Stato, nella figura delle più alte istituzioni, ha il dovere di fornire una risposta alla volontà popolare, promulgando una legge adeguata ed applicabile, che risponda alle caratteristiche del quesito stesso. Purtroppo a mesi di distanza ancora tutto tace: ad oggi non ci sono state parti istituzionali o altri gruppi che si siano rivolti a Unione Donne Sammarinesi(UDS), gruppo promotore del referendum, per rispondere in maniera corretta alla volontà espressa attraverso il referendum. Noi Ci Siamo, come associazione, è estremamente preoccupata in merito a questo atteggiamento, che peraltro mette in discussione tutto ciò che l’associazione ha sempre professato: “lo stato c’è, ascolta i giovani e non li abbandona”. Noi Ci Siamo chiede, con forza, una celere risoluzione del problema, così da poter continuare nel proprio operato: dare ai giovani quel senso di credibilità istituzionale di cui il paese ha assolutamente bisogno. Noi Ci Siamo si augura che, i tantissimi esponenti del governo coinvolti nei i festeggiamenti per l’esito del referendum, terminato con un responso nazionale, non siano stati occasione di pubblicità ma che il loro atteggiamento e volontà espressi in quel momento si riflettano in Consiglio Grande e Generale. Da parte di NOI CI SIAMO un enorme ringraziamento a tutti coloro che risponderanno con coerenza e con popolar coscienza.

Cs Noi ci siamo