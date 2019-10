Noi per la Repubblica a colloquio con i vertici del PD

In considerazione degli ottimi rapporti storicamente intercorsi tra il PSD e il PD, nella giornata di martedì 29 ottobre, l’intera lista di Noi per la Repubblica, formata da PS, PSD e Mia Repubblica, è stata accolta a Roma in Via del Nazzareno presso la sede del PD, dal Vicesegretario Andrea Orlando e da Luciano Vecchi delegato alle attività internazionali e conoscitore di San Marino. Il dialogo, franco, prolungato e proficuo è stato utile per rappresentare il progetto della lista unica e le principali direttive politiche del programma di governo. In particolare si è affrontato il tema dell’ottimo rapporto tra le nostre forze politiche e del dialogo da tempo aperto tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica d’Italia. Grande convergenza è stata trovata sulle analisi e sull’esigenza che le relazioni Italo-Sammarinesi siano rimesse su di un percorso di collaborazione istituzionale corretto, capace di costruire una collaborazione reciprocamente vantaggiosa, soprattutto nel momento in cui San Marino affronta il negoziato di associazione all’Unione Europea. In linea con quanto sopra esposto e nell’ottica di un rafforzamento dei rapporti di amicizia e collaborazione con il Partito Democratico italiano, il Vicesegretario Orlando è stato invitato a San Marino nel prossimo futuro, invito che, il Vicesegretario del PD, ha accettato con piacere.

