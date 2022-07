Noi Per la Repubblica organizza momento conviviale

Nella serata di venerdì 22 luglio si è tenuto, presso l'area del tiro volo di Serravalle, un momento conviviale aperto agli amici e compagni della lista “Noi Per la Repubblica”. Oltre alla numerosa partecipazione, che ha visto la presenza di oltre centocinquanta persone, si è registrato un forte entusiasmo legato alla volontà – da parte delle forze componenti la lista – di rafforzare il percorso di collaborazione comune all’insegna di una azione di governo che richiede stabilità e concretezza. La lista NPR intende rilanciarsi come progetto politico innovativo che, nonostante alcune difficoltà registrate in questi due anni, vede nella concretezza ed il riformismo il proprio orizzonte. Garantendo pieno sostegno a questo quadro politico che, alla luce della crisi post - pandemica ed internazionale, non può essere sottoposto ad ulteriori instabilità. All’interno di NPR albergano storie politiche e personali diverse, tutte meritevoli di rispetto ma necessarie per costituire rappresentare un laboratorio di confronto e di idee, sempre in marcia per nuove sintesi e per raccogliere sinergie comuni. Tramite un confronto rispettoso e propositivo lavoreremo per dotare la lista di una migliore organizzazione politica. Una struttura che possa, pertanto, coordinare al meglio le forze presenti nella lista con l'obiettivo di esaltarne e valorizzarne la presenza nello scenario politico. Solo così si può scrivere una nuova pagina politica di prospettiva in cui una area liberale e riformista come Noi per La Repubblica possano avere una forte e più importante rappresentanza.

