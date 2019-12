Noi per la Repubblica ringrazia i propri elettori

La lista NOI per la Repubblica ringrazia tutti i cittadini che hanno dato fiducia al progetto. Non è stato semplice comunicare, in pochissimo tempo, il messaggio positivo che abbiamo rivolto al PAESE, in questo momento di forte difficoltà e il risultato ottenuto ci gratifica del nostro impegno. La gestione delle crisi, le elezioni indette in tempi brevissimi, ci hanno forzato ad accelerare la formazione del nostro progetto basandoci principalmente sulla idea di rispondere positivamente ad una chiamata di RESPONSABILITA’ nei confronti della nostra Comunità. Siamo persone eterogene, cittadini ed abitanti come Voi della nostra Repubblica, ne abbiamo condiviso e condividiamo con tutti voi fasti e difficoltà, abbiamo esperienza, capacità ed uno sguardo sincero sullo stato delle cose che riguardano la nostra convivenza, la nostra sovranità e la sostenibilità delle nostre strutture economiche, per questo abbiamo sentito come urgente fare che uno sforzo di Unità. Abbiamo, come gruppi di provenienza, provato altre strade prima di formare NOI per la Repubblica, ma da nessun’altra parte, tranne che con le persone della lista, abbiamo trovato una convergenza di ragionamento e di visione, capace di porre al primo posto, al di là dei pregiudizi e delle appartenenze, la necessità, come persone libere, di dare con urgenza risposte concrete al Paese. Abbiamo progettato ed eseguito una campagna -in questi tempi- originale, basata sul confronto e sul dialogo, sulla necessità di affrontare la profondità e complessità dei temi e delle loro soluzioni con razionalità e capacità, e siamo stati molto contenti che altri abbiamo seguito il nostro esempio. Crediamo fortemente che solo riscoprendoci principalmente come persone libere che vivono insieme, con i difetti e le grandi qualità che ognuno di noi interpreta, possiamo ricostruire la comunità sammarinese dilaniata e demotivata dal benessere parassitario e dai conflitti che ne sono scaturiti per volerlo mantenere. La composizione del nostro Gruppo Consigliare ci inorgoglisce per qualità, capacità e novità. Daremo ai nostri rappresentanti il massimo sostegno per continuare la ricostruzione di un dialogo, di una analisi e di una progettualità condivisa per la risoluzione del Paese. Siamo, per tutto questo, onorati del vostro sostegno e vi chiediamo di continuare a coltivare proficuamente il rapporto con la nostra lista e i nostri rappresentanti, siamo stati e saremo attenti all’ascolto delle vostre indicazioni, delle vostre visioni e dei vostri suggerimenti. La Politica non è solo l’attività consigliare o governativa, la Politica è il collante di una società operosa e propositiva, senza società, senza un rapporto costante con tutti voi e con tutti i cittadini la politica si trasforma solo in potere deteriore. Noi siamo nati per ricostruire i presupposti per una nuova società dove prevalga l’operosità e la voglia di rischiare per un futuro migliore. Grazie di cuore. W la Repubblica, la nostra Repubblica. L’Ufficio Stampa di Noi per la Repubblica