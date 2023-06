Noi per la Repubblica si congratula con l'Avv. Gian Nicola Berti

Noi per la Repubblica si congratula con l'Avv. Gian Nicola Berti.

Il Gruppo Consiliare di Noi per la Repubblica, si congratula con l'Avv. Gian Nicola Berti, per la nomina a Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di Castello, augurandogli un proficuo mandato nell'interesse della Repubblica e dei suoi cittadini. Il Gruppo Consigliare comunica inoltre che nella giornata di martedì 27 giugno u.s. è stata data formale comunicazione alla Eccellentissima Reggenza che, con decorrenza 1° luglio 2023, entreranno a far parte del gruppo consigliare di NPR i Consiglieri Denise Bronzetti e Rossano Fabbri. Infine, si rende noto che il Consigliere Matteo Rossi assume l’incarico di Presidente del Gruppo Consiliare.

Gruppo consiliare NPR

