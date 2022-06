Noi per la Repubblica si esprime in merito a Libera e Repubblica Futura

Nella nottata del 23 Giugno u.s., il Gruppo consiliare di Noi per la Repubblica ha assistito all’ennesima dimostrazione di come Libera e Repubblica Futura, per intenderci i sostenitori della nota cricca che dirigeva Adesso.sm, alla buona predica non riescano a far seguire i fatti Urla strilli all’apertura del dibattito e sui media per come la finanza pubblica verrebbe dilapidata, per poi far passare con i loro voti la proposta di un’anticipazione di cassa dello Stato in favore della Federazione Gioco Calcio per 500.000 Euro Niente di male, per carità, lo sport va sostenuto, ma peccato che Il Comitato Olimpico e tutte le Federazioni Sportive si vedano tagliare continuamente i finanziamenti pubblici; sempre più spesso i loro dirigenti sono costretti, per finanziare lo svolgimento delle attività federali, a mettere le loro firme a garanzia per avere dal ceto bancario finanziamenti o anticipazioni di cassa. I SOLDI LI PRESTANO LE BANCHE E LO STATO NON DOVREBBE FARE, PER PRINCIPIO, IL BANCOMAT QUANDO LE CASSE SONO VUOTE. Grazie a Libera e Repubblica Futura l’unica Federazione ricchissima dello sport Sammarinese non deve nemmeno pagare il costo del denaro, perchè lo presta PANTALONE. Davvero bravi questi dirigenti della Federcalcio, gli unici stipendiati del panorama sportivo sammarinese, la cui legge predicherebbe il volontariato, che riescono ad ottenere gratis dallo Stato quello stesso danaro che lo Stato prende, pagandolo, sui mercati. Se questi formidabili dirigenti dimostrassero le loro capacità in campo e magari sostenessero finanziariamente i calciatori invece che loro stessi, saremmo campioni del mondo, invece dobbiamo accontentarci degli sport e per fortuna sono tanti, che ‘stringono la cinghia’ e nelle ristrettezze riescono a regalare indiscusso lustro internazionale alla Repubblica. Questa volta la partita l’hanno arbitrata Libera e Repubblica Futura, la Federcalcio ha stravinto su tutte le altre Federazioni, del resto anche la Federcalcio è presieduta da un arbitro!!

c.s. Noi Per la Repubblica