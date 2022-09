“Noi Sammarinesi” esprime grande soddisfazione per la nomina di S.E. Maria Luisa Berti

“Noi Sammarinesi” esprime grande soddisfazione per la nomina di S.E. Maria Luisa Berti.

Il Movimento “Noi Sammarinesi” esprime grande soddisfazione per la nomina di S.E. Maria Luisa Berti alla Suprema Magistratura per il prossimo semestre reggenziale. Si tratta di un passaggio istituzionale che ci riempie di orgoglio in ragione della indiscussa credibilità legata alla storia personale e politica di S.E. Berti. Siamo, altresì, convinti che la prossima Reggenza si confermerà – alla luce delle urgenze e delle impellenti scadenze segnanti l’attività istituzionale e di Governo – quale punto di riferimento per l’intera comunità sammarinese. Il Movimento “Noi Sammarinesi” resta al servizio della Repubblica e dei sammarinesi ed oggi rivolge un plauso alle forze componenti la lista di “Noi Per la Repubblica” per aver trovato una sintesi in questo passaggio istituzionale. Ribadendo che è nostro interesse – come già dichiarato da nostri rappresentanti istituzionali – sostenere questo progetto nato in occasione delle elezioni politiche del 2019. Sostenendo, senza ritrosie, l’azione di questo esecutivo. Lavorando alacremente alla creazione, sotto le insegne di una alleanza riformista, di una forte collaborazione tra l’area del socialismo democratico e quella liberal democratica. Aprendoci a chiunque voglia confrontarsi con trasparenza, correttezza e voglia di fare. Ponendoci ambiziosamente l’obiettivo di offrire al Paese una proposta politica innovativa, centrale dedita a guardare con attenzione al dialogo tra parti sociali e mondo produttivo.

Cs - Noi Sammarinesi

