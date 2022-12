Noi Sammarinesi: La costruzione di un'area liberai democratica collaborante con l'esperienza del socialismo europeo all'interno di una cornice riformista rappresenta, per noi, una priorità

Il passaggio consiliare di dicembre — incentrato sulla legge di Bilancio — si pone come spartiacque per l'attuale legislatura ponendosi, un vero "banco di prova" per la maggioranza di Governo.

Il nostro Movimento ha scelto, sin dal momento della nascita di questo Esecutivo, di interpretare l'attività politica — nelle istituzioni e nel Paese — all'insegna della sobrietà, evitando il ricorso ad una esposizione "social" fine a se stessa.

Fornendo un leale contributo in aula sui contenuti, sempre a sostegno della maggioranza, del Governo e della lista di Noi Per la Repubblica (NPR).

siamo pienamente convinti che il progetto della lista "Noi Per la Repubblica" sia un patrimonio da difendere senza alcuna ritrosia. La costruzione di un'area liberai democratica collaborante con l'esperienza del socialismo europeo all'interno di una cornice riformista rappresenta, per noi, una priorità.

Un progetto aperto, senza pregiudizi ma costruito sulle "cose da fare".

La nostra storia, la nostra identità, i nostri valori di riferimento — ancorati alla sammarínesità — non rappresentano un limite ma un punto di partenza, in un'ottica "plurale", per trovare collaborazioni e convergenze con aree culturali storiche e radicate nel Paese ma anche con settori dell'opinione pubblica desiderosi di impegnarsi per il futuro del nostro Stato.

Su questi aspetti, nei prossimi giorni, convocheremo un momento assembleare per dare corso ad un rilancio della nostra attività.



Comunicato stampa

Movimento "Noi Sammarinesi"