Noi Sammarinesi, MIS e i Consiglieri NPR - PS: formalizzato accordo di cooperazione politica

In data odierna presso la sala conferenze dell’Hotel Rossi a Domagnano si è tenuta la conferenza stampa di Noi Sammarinesi, Movimento Ideale Socialisti e i Consiglieri del Gruppo NPR – PS, presenti i Consiglieri Gian Nicola Berti, Denise Bronzetti, Rossano Fabbri e Alessandro Mancini. (Giacomo Simoncini assente per problemi di salute) I Consiglieri hanno illustrato alla stampa gli esiti di un percorso di confronto iniziato da mesi che ha portato alla formalizzazione di un accordo di cooperazione politica. Un patto di collaborazione legato, non solo alla situazione contingente ed al sostegno dell'attuale quadro politico segnato dalle alleanze tra PDCS - RETE - NPR e Motus Liberi e il Consigliere indipendente Denise Bronzetti, ma soprattutto alla comune prospettiva. L'intesa ha preso le mosse su due premesse indispensabili:

A) Intensificare i rapporti tra NS, PS e MIS quale elemento prioritario e fondamentale per ogni tipo di riflessione politica futura;

B) Riconoscere il ruolo svolto dal MIS, dal ruolo di opposizione su temi nevralgici quali la Giustizia. Ruolo di proposta che ha concorso al riconoscimento internazionale, in sede Greco e Consiglio d'Europa, da parte della Repubblica di San Marino.

Inoltre, l'accordo ha come base di riferimento, una base valoriale che si identifica nel liberalismo, nel riformismo, nell'esperienza del socialismo sammarinese. In buona sostanza il progetto politico al quale le rappresentanze intendono ispirarsi corrisponde alla coalizione delle forze liberal-democratiche e riformiste che ha permesso alla nostra Repubblica di ottenere importanti traguardi per la qualità di vita dei suoi cittadini. Noi Sammarinesi, MIS e i Consiglieri NPR - PS si impegneranno a perseguire i seguenti obiettivi:

- Creare un nuovo soggetto politico aperto a tutte le donne e a tutti gli uomini che si identificano nei valori propri dello Stato liberale, laico, nella Dichiarazione dei Diritti fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

- Sostenere il nuovo percorso avviato in materia di Giustizia , ancorandola a una visione improntata su valori garantisti. Ritenendo fermamente che la giustizia debba esse uguale, giusta e veloce per tutti i cittadini;

- Sostenere l'innovazione, promuovendo l'adeguamento costante delle competenze individuali;

- Sostenere il lavoro che va creato, tutelato e incentivato così come l'iniziativa economica e l'impresa devono essere sostenute come strumento essenziale per la crescita;

- Dare valore alla cultura, alla conoscenza e alle competenze, come strumenti per costruire una società più forte e libera;

- Porre al centro la cura dell'ambiente, del nostro paesaggio e del patrimonio naturale, un modello di sviluppo sostenibile, che si fondi sull'utilizzo responsabile della tecnologia e contrasti la cultura dello spreco;

- Rivendicare con orgoglio l'identità sammarinese nel solco del processo di intenzione europea, nella consapevolezza che per rendere il Paese più forte ci sia bisogno di un'Europa più coesa.

È intenzione dei rappresentanti delle tre forze politiche di rafforzare il percorso, mantenendo il confronto con PSD -MD, teso alla costituzione di una forza d'ispirazione liberale, moderata e aderente alla visione del socialismo riformista.

c.s. Noi Sammarinesi, MIS e i Consiglieri NPR - PS