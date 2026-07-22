Nomina Commissione Consiliare d'Inchiesta, il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti: «Accertare i fatti nel pieno rispetto dell'autonomia della Magistratura» «Le Istituzioni sammarinesi hanno operato nel rispetto della legalità e degli standard internazionali».

Nomina Commissione Consiliare d'Inchiesta, il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti: «Accertare i fatti nel pieno rispetto dell'autonomia della Magistratura».

Nomina Commissione Consiliare d'Inchiesta, il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti: «Accertare i fatti nel pieno rispetto dell'autonomia della Magistratura;

In occasione della nomina della Commissione Consiliare d'Inchiesta sulle presunte responsabilità politiche o amministrative connesse alla vendita delle partecipazioni dell'Ente Cassa di Faetano alla Società San Marino Group e al cosiddetto "Piano Parallelo", il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, ha richiamato la necessità che i lavori della Commissione si svolgano nel rigoroso rispetto delle competenze attribuite dalla legge e senza interferenze con il procedimento penale tuttora in corso.

«La Commissione d'Inchiesta rappresenta uno strumento previsto dall'ordinamento per accertare eventuali responsabilità di natura politica e amministrativa», dichiara il Segretario di Stato per la Giustizia. «Per essere credibile dovrà operare esclusivamente sulla base dei fatti, della documentazione e del rispetto dei ruoli istituzionali. La Magistratura sta svolgendo il proprio compito in piena autonomia e ogni valutazione dovrà evitare indebite sovrapposizioni con l'attività giudiziaria». Come già reso noto dagli organi di informazione, il procedimento penale n. 672/2025 è giunto alla fase del rinvio a giudizio. «Le attività svolte dall'Autorità Giudiziaria, dall'Agenzia di Informazione Finanziaria e dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – ha chiarito il Segretario di Stato - si sono sviluppate nel pieno rispetto della normativa vigente e degli standard internazionali in materia di contrasto al riciclaggio e alla criminalità economico-finanziaria.».

Le indagini sul filone relativo al riciclaggio sono tuttora in corso e hanno richiesto articolate attività di cooperazione giudiziaria internazionale con diversi Paesi europei. Il successivo dissequestro di cui è stata data recentemente notizia sulla stampa è stato disposto nell'applicazione dei principi di legalità e proporzionalità che disciplinano le misure cautelari patrimoniali, in conformità alla normativa interna e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza nazionale ed europea.

Gli stessi organismi internazionali hanno espresso positivo apprezzamento nei confronti dell'operato delle istituzioni sammarinesi impegnate nel contrasto ai reati economico-finanziari. La Segreteria di Stato per la Giustizia, pertanto, stigmatizza ogni ricostruzione strumentale che metta in dubbio la correttezza dell'operato delle Istituzioni della Repubblica o alimenti una rappresentazione distorta della vicenda, suscettibile di arrecare un ingiustificato pregiudizio all'immagine internazionale di San Marino. «Le Istituzioni hanno dimostrato indipendenza, solidità ed efficacia - conclude il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti – e difendere lo Stato di diritto significa tutelare la fiducia dei cittadini e consolidare la credibilità internazionale della Repubblica».





Comunicato stampa

La Segreteria di Stato per la Giustizia

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