Nomina del presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica ad un importante ruolo nel CDBIO del Consiglio d’Europa

24 nov 2025
Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per la Sanità si congratulano con la presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica, Prof.ssa Luisa Maria Borgia, per la sua elezione al ruolo di vicepresidente del Comitato direttivo per i diritti umani nei settori della biomedicina e della salute (CDBIO) del Consiglio d’Europa.
La nomina, avvenuta all’unanimità, premia il costante lavoro del Comitato di Bioetica sammarinese e fa seguito alla precedente elezione del 2022 a membro del Bureau del CDBIO e alla presenza nel Comitato di Bioetica del Consiglio d’Europa fin dal 2012.
Negli ultimi anni la comunità bioetica internazionale ha riconosciuto il valore del Comitato Sammarinese, che si è distinto per l’approfondimento di temi innovativi, dalla tutela dei più vulnerabili alla bioetica delle catastrofi, dai diritti delle persone con disabilità e il diritto all’oblio oncologico, fino alla dignità dei cadaveri e all’equità di accesso alla salute per le donne.

Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per la Sanità




