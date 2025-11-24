Nomina del presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica ad un importante ruolo nel CDBIO del Consiglio d’Europa

Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per la Sanità si congratulano con la presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica, Prof.ssa Luisa Maria Borgia, per la sua elezione al ruolo di vicepresidente del Comitato direttivo per i diritti umani nei settori della biomedicina e della salute (CDBIO) del Consiglio d’Europa.

La nomina, avvenuta all’unanimità, premia il costante lavoro del Comitato di Bioetica sammarinese e fa seguito alla precedente elezione del 2022 a membro del Bureau del CDBIO e alla presenza nel Comitato di Bioetica del Consiglio d’Europa fin dal 2012.

Negli ultimi anni la comunità bioetica internazionale ha riconosciuto il valore del Comitato Sammarinese, che si è distinto per l’approfondimento di temi innovativi, dalla tutela dei più vulnerabili alla bioetica delle catastrofi, dai diritti delle persone con disabilità e il diritto all’oblio oncologico, fino alla dignità dei cadaveri e all’equità di accesso alla salute per le donne.



Comunicato stampa

Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per la Sanità







