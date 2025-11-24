Nomina del presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica ad un importante ruolo nel CDBIO del Consiglio d’Europa

Nomina del presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica ad un importante ruolo nel CDBIO del Consiglio d’Europa.

Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per la Sanità si congratulano con la presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica, Prof.ssa Luisa Maria Borgia, per la sua elezione al ruolo di vicepresidente del Comitato direttivo per i diritti umani nei settori della biomedicina e della salute (CDBIO) del Consiglio d’Europa.

La nomina, avvenuta all’unanimità, premia il costante lavoro del Comitato di Bioetica sammarinese e fa seguito alla precedente elezione del 2022 a membro del Bureau del CDBIO e alla presenza nel Comitato di Bioetica del Consiglio d’Europa fin dal 2012.

Negli ultimi anni la comunità bioetica internazionale ha riconosciuto il valore del Comitato Sammarinese, che si è distinto per l’approfondimento di temi innovativi, dalla tutela dei più vulnerabili alla bioetica delle catastrofi, dai diritti delle persone con disabilità e il diritto all’oblio oncologico, fino alla dignità dei cadaveri e all’equità di accesso alla salute per le donne.



Comunicato stampa

Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per la Sanità

