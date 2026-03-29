Nomina di Marcello Forcellini alla Direzione Generale AASS: verso una nuova stagione di efficienza e innovazione

La Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica annuncia ufficialmente la nomina del dott. Marcello Forcellini nel ruolo di Direttore Generale dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS).

La scelta configura l’apertura di un capitolo inedito per l’Azienda, finalizzato a un incisivo potenziamento della governance e a uno sviluppo strategico che possa consolidare la qualità dei servizi essenziali offerti alla cittadinanza. Marcello Forcellini mette a disposizione di AASS un bagaglio manageriale di rilievo, costruito attraverso incarichi di responsabilità nei settori pubblico, sanitario, finanziario e accademico. La sua traiettoria professionale riflette competenze trasversali che spaziano dall’innovazione organizzativa al controllo di gestione, con un’attenzione costante alla sostenibilità economico-finanziaria di strutture complesse.

L’AASS si conferma il baricentro operativo del sistema Paese, gestendo asset vitali come l’energia, il ciclo delle acque, il gas e le infrastrutture di rete. In questo panorama, il nuovo Direttore Generale avrà il compito di traghettare l’Ente verso una modernizzazione digitale e funzionale, ponendo l'accento sull'autonomia energetica della Repubblica e sulla valorizzazione delle risorse umane interne, fondamentali per navigare l'attuale complessità dei mercati internazionali.

“Assumo questo incarico con profondo senso di responsabilità, consapevole della centralità che l’AASS riveste per San Marino”, ha dichiarato Forcellini. “L’obiettivo è rafforzare un presidio che è patrimonio di tutti, puntando su affidabilità e capacità di rinnovamento per rispondere alle esigenze di famiglie e imprese. Il lavoro proseguirà nel solco della continuità progettuale tracciata con estrema efficacia negli ultimi venti mesi di legislatura”.

Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori ha voluto rivolgere un pensiero particolare a chi ha guidato l'Azienda fino ad oggi: “Esprimo un sincero ringraziamento all’ingegner Raoul Chiaruzzi per l’impegno profuso e, in modo altrettanto sentito, desidero sottolineare il valore del percorso condiviso con Raoul, il cui contributo è stato eccellente per la tenuta e la crescita del servizio. Al dott. Forcellini e a tutto il personale AASS vanno i miei migliori auguri: siamo certi che la nuova Direzione saprà interpretare con visione le sfide future, mantenendo sempre al centro le necessità dei sammarinesi”.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Lavoro e i Rapporti con Aass











