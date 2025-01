Nomina nuovo Vicepresidente USC che affiancherà il Presidente Marina Urbinati

Il Consiglio Direttivo di Unione Sammarinese Commercio e Turismo (USC) comunica che nella seduta tenutasi il 13 dicembre scorso, sono state formalmente accettate le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo e dalla carica di Vicepresidente del Consigliere Tommy Fantini. Come previsto dallo Statuto, nel corso della seduta del 7 gennaio u.s., il Consiglio Direttivo ha provveduto alla nomina del nuovo Vicepresidente Diego Valentini che andrà ad affiancare il Presidente in carica Marina Urbinati per il mandato 2024/2027. Il presidente Marina Urbinati e tutto il Consiglio Direttivo di USC ringraziano sentitamente il Consigliere Tommy Fantini per l'operato svolto e per l'impegno profuso, augurando al giovane Vicepresidente Diego Valentini un proficuo lavoro per il prossimo futuro.

cs Unione Sammarinese Commercio e Turismo