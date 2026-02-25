TV LIVE ·
Nominato il commissario a Morciano di Romagna

25 feb 2026
Sarà Giuseppe Mario Puzzo, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Rimini a guidare, in qualità di Commissario prefettizio, il Comune di Morciano di Romagna fino alle consultazioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio prossimi. La nomina del Commissario si è resa necessaria in seguito alle dimissioni rassegnate il 2 febbraio dal Sindaco Giorgio Ciotti e non revocate nel termine previsto (20 giorni), che hanno comportato la decadenza dell’intero Consiglio comunale e l’avvio della procedura per il suo scioglimento, come previsto dall’art. 53 del Testo Unico sugli Enti Locali. Il Viceprefetto Puzzo, attuale Dirigente dell’Area II – Raccordo con gli Enti locali e consultazioni elettorali e già in altre occasioni commissario presso alcuni comuni della provincia (Gemmano e Poggio Torriana), è chiamato a garantire l’amministrazione ordinaria, con una particolare attenzione all’esigenza di evitare rallentamenti e blocchi di attività e procedure importanti per la collettività e per il territorio, nell’attesa dell’elezione dei nuovi organi di governo.

