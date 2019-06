Nominato il consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, guidato dal presidente dott. Jonn Mazza

Nel corso dell’Assemblea dei Soci di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino che si è svolta in data odierna, si è provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio e del suo Presidente, nella persona del Dott. John Mazza. L’Assemblea, esprimendo la volontà del Socio Eccellentissima Camera, ha inoltre nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri, dott. Franco Coccioli, Dott. Franco Gallia, Dott. Andrea Rosa e Rag. Alfredo Tabarini, procedendo con la riduzione del numero degli esponenti per favorire uno snellimento di operatività e riduzione dei costi, quali passaggi funzionali al processo di rilancio della Banca. Il neo Presidente Dott. John Mazza è uno stimato professionista che vanta una lunga esperienza nel mondo finanziario, economico, bancario. “E’ per me un motivo di grande orgoglio e di forte senso di responsabilità la nomina a Presidente della Cassa di Risparmio di San Marino per la rilevanza strategica della Banca nel Territorio e per la valenza storica, economica e sociale che Cassa ha sempre rappresentato e continuerà a rappresentare per i Sammarinesi”, ha dichiarato il neo Presidente. Il neo Board del primario Gruppo bancario Sammarinese, fulcro del sistema economico, conferma il riconoscimento dell’eccellenza nel percorso di continuità manageriale al vertice della Banca e vanta professionisti con comprovate esperienze maturate in contesti finanziari e bancari nazionali ed internazionali. Ad oggi il Board è pienamente operativo per procedere nel compimento dell’attuazione del Piano Industriale che potrà concretizzarsi grazie anche all’importantissimo capitale umano rappresentato dai Dipendenti di Cassa di Risparmio. Cassa di Risparmio esprime un sentito ringraziamento al Presidente uscente, avv. Fabio Zanotti, per il ruolo svolto con dedizione e per l’apporto professionale garantito in questi anni ed agli esponenti uscenti per l’impegno profuso nel corso del percorso costruttivo intrapreso.