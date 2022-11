Nominato il nuovo Coordinamento della Consulta delle Associazioni, Rosa Fiore presidente

Mercoledì 16 novembre, un’assemblea partecipata, ha nominato il nuovo Coordinamento della Consulta delle Associazioni non profit, l’organismo di governance del terzo settore istituito dalla Legge 75/2016. Per questo mandato triennale sono stati eletti quali nuovi membri: Rosa Fiore, Andrea Pozzati, Angelo Ercolani, Antonia Tafuro, Fabio Mazza, Karen Pruccoli ed Orietta Orlandoni Ceccoli. L’Assemblea, inoltre, ha eletto quale nuovo Presidente Rosa Fiore. I membri del nuovo Coordinamento desiderano ringraziare tutti i componenti del Coordinamento uscente per il rilevante contributo fornito nel corso del loro mandato. Un ringraziamento particolare alla presidente uscente Barbara Andreini che ha guidato in maniera eccellente il Coordinamento in questi anni straordinari di radicale trasformazione in cui si è visto crescere esponenzialmente il mondo del volontariato sociale, solidale e culturale sammarinese. Il periodo che abbiamo ed in parte stiamo ancora vivendo, cista facendo capire che abbiamo bisogno di più umanità, di sempre maggiore vicinanza alle persone. La centralità del volontariato e dell’azione volontaria delle associazionisociali e culturali in Repubblica hanno offerto numerose e qualificate occasioni di formazione, di incontro e di confronto, di scambio e di operatività. Per questo il nuovo Coordinamento si impegna affinché la Consulta delle Associazioni non profit continui ad essere per tutto il volontariato sammarinese il punto focale a cui fare riferimento, il sostegno e il coordinatore di vecchie e nuove progettualità, il portavoce presso le Istituzioni delle istanze che perverranno durante le assemblee.

