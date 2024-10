Nomisma presenta l’Asta Orologi – Collezione privata di Carlo Biagioli

Il 13 è un numero importante e ricorrente nella vita di Carlo Biagioli, oltre a essere il 13 novembre, il giorno del suo compleanno. In una data di nascita il giorno e il mese indicano il tempo personale che entra nel tempo universale espresso dall’anno. I numeri 13 e 11 sono numeri potenti: di trasformazione il primo e d’ispirazione il secondo. La radice del 13 – 1+3 – è il 4: collegato all’elemento terra, alla concretezza, alla stabilità, all’ordine. Il 13 come ottava superiore del 4, simboleggia il mutamento di quest’ordine verso un’evoluzione. Il 13 novembre 2024 verranno venduti all’incanto nell’Asta Orologi – Collezione privata di Carlo Biagioli 130 lotti, segnatempo scovati da Carlo Biagioli in giro per il mondo, misuratori del tempo con una loro storia, che hanno catturato la sua attenzione in modo intenso ed immediato, marchi e modelli diversi e mai banali, oggetto di una scelta emozionale ed estemporanea che lo ha spesso condotto ad anticipare tendenze, esemplari, al momento dell’acquisto magari non popolari e poi acclamati come capolavori. Tra gli orologi che verranno esitati, merita particolare menzione il lotto 130, stima € 50.000, un meraviglioso Rolex Daytona 16520 del 1989 con quadrante virato crema-lime, peculiarità ed unicità che lo differenzia rispetto ai classici esemplari con quadrante bianco. Segnaliamo poi un Patek Philippe 3597 calibro Beta 21, lotto 128, stima € 20.000, in oro bianco, un elegante orologio con quadrante blu notte dotato del movimento Beta 21. Altro orologio che consigliamo di non farsi scappare è l’Omega Seamaster 300 165.024, lotto 78, stima € 16.000, assegnato alla Royal British Navy (0552 matricola di assegnazione). L’orologio presenta le caratteristiche tecniche di un vero subacqueo professionale in grado di competere con la migliore produzione del periodo e che fin da subito fu un vero e proprio successo. Il rapporto che lega Carlo Biagioli all’arte declinata in tutte le sue forme ha il proprio vertice in un evento ben preciso e rintracciabile in un episodio legato alla prima infanzia, quando ancora bambino era circondato da bellezza artistica, oggetti rari e preziosi si trovavano nella casa dei nonni, portandolo a ritenere che fosse questa la normalità delle cose, per incuria gioco o disattenzione un giorno gli capitò di rompere un vaso cinese, da allora si rese conto di una cosa importante: ci sono pezzi unici e rari di cui è necessario avere molta cura per poter preservare. “Ho deciso di vendere una parte della mia collezione di orologi per dare anche ad altri la possibilità di godere, portandoli, di orologi rari e di difficile reperibilità sul mercato - racconta Carlo - aiutando con parte del ricavato anche chi è stato meno fortunato di me”. Il 5% dei proventi della vendita degli orologi è destinata a un orfanotrofio di Bali “Sidhi Astu Tuka” , una struttura gestita dalle suore, “Sidhi Astu”, fondata il 6 gennaio del 2008, che accoglie circa 40 bambini. L’orfanotrofio è portato avanti con amore e impegno da quattro suore francescane che operano senza praticamente nessun aiuto dal governo; molti bimbi sono esterni, supportati interamente dalla struttura.

