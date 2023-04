"Non cambierà mai niente?" Domani - Motus Liberi ha un approccio diverso

Parlando con diverse persone, pensieri ricorrenti che purtroppo spesso riscontriamo sono quelli del “Non cambierà mai niente” o del “Non ce la possiamo fare”. Questa mentalità mette in luce il fatto che sia andata dimenticata l'attitudine a lottare per migliorare. Sa di resa, di abbandono agli eventi, quasi a significare che la teoria del successo senza fatica, tipica di questi tempi, sia ormai l’unica strada. Mollare a qualcuno potrà anche stare bene, ma non può certamente trovare condivisione in chi ha deciso di costruire la propria vita a San Marino, come noi e tanti altri. A questo modo di affrontare il futuro, infatti, se ne contrappone un altro che continueremo a proporre, basato sul duro lavoro, in salita ma reale. DOMANI - Motus Liberi crede nell’accelerazione dello sviluppo economico come motore di ripresa: ma cosa significa sviluppo economico? Si tratta di un vero e proprio processo di cambiamento, quantitativo e qualitativo, dell'economia di un intero Paese in più settori strategici, partendo da quelli prioritari da cui dipende l’economia del futuro: sviluppo digitale, sicurezza, infrastrutture pubbliche all'avanguardia, formazione dei lavoratori in ambiti innovativi, tutela della salute e, più in generale, creazione di nuove opportunità per famiglie e imprese che vogliano crescere. Non si tratta quindi, per San Marino, di obiettivi che possono essere raggiunti con un singolo intervento o provvedimento, ma piuttosto mediante un importante lavoro sinergico e collaborativo, oltre che coordinato, che parta da una visione chiara di dove vogliamo portare la nostra San Marino del domani: visione di lungo periodo e chiarezza sui passi quotidiani per raggiungere l’obiettivo. Questo lo si può fare trasformando il Paese in un vero e proprio hub tecnologico, un laboratorio in cui poter mettere in campo innovativi progetti pilota anche di interesse internazionale, rendendo San Marino un crocevia per professionisti e imprenditori, i quali potrebbero trovare nella nostra piccola Repubblica condizioni favorevoli per dare il via a nuove attività economiche, anche di altissimo livello, e potenziando il turismo congressuale sul nostro territorio. Questa nostra concezione di sviluppo economico e il metodo che fino ad ora abbiamo messo a disposizione hanno l’obiettivo di far crescere e potenziale l'intero tessuto sociale ed economico sammarinese, attraverso un lavoro coordinato delle istituzioni e di chi ha scelto di vivere e lavorare a San Marino, costruendo opportunità per le generazioni di oggi e di domani. È certamente un percorso complesso e che richiede un grande sforzo, ma è certo che garantirebbe un riposizionamento a livello internazionale del nostro Paese che - dopo aver lavorato sodo - verrebbe finalmente guardato con occhi diversi, anche nel contesto europeo. Per fare questo occorre però che tutta la politica si approcci ai temi in modo differente, superando le logiche del passato e i personalismi, mettendo sul tavolo i temi urgenti, non avendo paura del nuovo e proponendo in maniera collaborativa soluzioni concrete. È il nostro approccio da sempre e continuerà ad esserlo, sperando che anche altri comincino a farlo proprio.

cs DOMANI - Motus Liberi