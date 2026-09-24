Non da soli, per andare oltre. La lezione di Francesco, Leone e Marino nel tempo delle grandi trasformazioni politiche, economiche e sociali

L'Associazione San Marino Italia ha il piacere di invitarvi all'evento "NON DA SOLI, PER ANDARE OLTRE" che si terrà venerdì 9 ottobre al Palazzo Mediceo di San Leo. Con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri; l'Ambasciata d'Italia a San Marino, il Comune di San Leo e la Diocesi San Marino-Montefeltro. Ottocento anni fa Francesco d'Assisi attraversò molti dei muri del suo tempo. Nel luogo in cui la sua storia incontra quelle di Leone e Marino, con l'economista Stefano Zamagni proveremo a interrogarci su ciò che quella lezione può ancora dire al nostro presente. In un tempo di guerre, nuove divisioni e profonde trasformazioni, parlare di fraternità può sembrare insufficiente. È invece una scelta di fondo e di concretezza. L'evento inizia alle 17 con la conferenza "La fraternità come postura politica, economica". Ad aprire i saluti di Denis Cecchetti - Presidente dell'Associazione San Marino-Italia; Leonardo Bindi - Sindaco di San Leo; Mons. Domenico Beneventi - Vescovo di San Marino-Montefeltro; Fabrizio Colaceci - Ambasciatore d'Italia presso la Repubblica di San Marino e Luca Beccari - Segretario di Stato per gli Affari Esteri Dopodichè si terra la Lectio magistralis: "Come attraversare un cambio d'epoca" di Stefano Zamagni - Economista, docente di Economia politica all'Università di Bologna. Alle 18.30 l'evento si sposterà alla Cattedrale di San Leo per il concerto "VOCI DI FRATERNITÀ, INNO ALLA PACE" ispirato ai temi della pace e del dialogo con la Corale di San Leo e la Corale della Repubblica di San Marino. Serata che si concluderà con un momento conviviale.

C.s. - Associazione San Marino Italia







