Non lasciarti influenzare: “Proteggi te stesso, i tuoi cari e la comunità” Al via la campagna di vaccinazione contro l’influenza: previsti 2 open day e sedute specifiche

Non lasciarti influenzare: “Proteggi te stesso, i tuoi cari e la comunità”.

Due Open Day senza necessità di prenotazione, sedute su prenotazione per adulti e appuntamenti dedicati ai minori in età pediatrica nei mesi di ottobre, novembre e dicembre: prende il via la campagna vaccinale antinfluenzale 2026, con un messaggio rivolto a tutti. Proteggersi dall’influenza significa prendersi cura della propria salute e contribuire alla tutela delle persone più fragili.

Prende il via la campagna vaccinale antinfluenzale 2026 dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, promossa con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale. Lo slogan scelto, “Proteggi te stesso e i tuoi cari”, richiama il valore della vaccinazione come gesto di prevenzione individuale e collettiva, in vista della stagione di maggiore circolazione dei virus respiratori.

Alla conferenza stampa di presentazione della campagna, avvenuta questa mattina, hanno preso parte il Direttore Generale dell’ISS, il Direttore della UOC Cure Primarie e il Direttore della UOC Pediatria.

Il vaccino è consigliato in particolare a bambini fino a 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, persone over 60 e persone con patologie acute o croniche.

“La vaccinazione antinfluenzale è un presidio importante di prevenzione, soprattutto per le persone più esposte al rischio di complicanze – afferma il Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario Pierluigi Arcangeli –. Nelle cure primarie vediamo ogni giorno quanto sia importante intervenire per tempo, in particolare a tutela di anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza e persone con patologie acute o croniche. Vaccinarsi significa proteggere la propria salute, ma anche contribuire a tutelare i familiari, gli assistiti più fragili e la comunità”.

“Nei bambini più piccoli l’influenza può avere un impatto significativo, soprattutto in presenza di condizioni di fragilità o di altri fattori di rischio – sottolinea Nicola Ranieri, Direttore della UOC di Pediatria –. La vaccinazione rappresenta uno strumento di prevenzione da valutare con attenzione, anche attraverso il confronto con i professionisti sanitari di riferimento. Per questo è importante che le famiglie possano ricevere informazioni chiare e accedere ai percorsi previsti per i minori in età pediatrica”.

La vaccinazione rappresenta uno strumento di prevenzione utile per proteggere sé stessi, i propri familiari e la comunità, contribuendo anche a ridurre l’impatto dell’influenza sui servizi sanitari durante i mesi di maggiore circolazione dei virus respiratori.

Sono previsti due Open Day antinfluenzali, per i quali non è necessaria la prenotazione, nelle giornate di:

8 ottobre 2026, dalle 9:00 alle 16:30;

12 novembre 2026, dalle 9:00 alle 16:30.

Gli Open Day si svolgeranno all’ambulatorio vaccinazioni al piano -1 (Scala “F”) dell’Ospedale di Stato, di fronte alla mensa.

Sono inoltre previste sedute vaccinali con prenotazione tramite CUP, contattando il numero 0549 994889, che si terranno nelle seguenti date:

22 ottobre 2026, dalle 9:00 alle 16:30;

29 ottobre 2026, dalle 9:00 alle 16:30;

19 novembre 2026, dalle 9:00 alle 16:30;

26 novembre 2026, dalle 9:00 alle 16:30;

Per i minori in età pediatrica sono previste sedute dedicate, sempre con prenotazione tramite CUP al numero 0549 994889, nelle giornate di:

19 ottobre 2026, dalle 14:00 alle 18:00;

30 ottobre 2026, dalle 14:00 alle 18:00;

20 novembre 2026, dalle 14:00 alle 18:00;

27 novembre 2026, dalle 14:00 alle 18:00.

“Promuovere la vaccinazione antinfluenzale significa rafforzare un presidio essenziale di prevenzione, soprattutto a tutela delle persone più fragili e di chi, per età o condizioni di salute, può andare incontro a maggiori rischi – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Massimo Andrea Ugolini –. La campagna richiama un messaggio semplice ma centrale: la protezione individuale ha anche un valore collettivo. Come Segreteria di Stato confermiamo l’impegno a sostenere percorsi di prevenzione accessibili, chiari e vicini ai bisogni della cittadinanza”.

“Dietro una campagna vaccinale ci sono organizzazione, competenze professionali e attenzione concreta alle persone – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Claudio Vagnini –. Il compito dell’ISS è mettere i cittadini nelle condizioni di compiere scelte consapevoli per la propria salute, offrendo informazioni chiare e occasioni di accesso semplici. Proteggersi dall’influenza significa anche contribuire alla cura della comunità, con particolare riguardo verso le persone più vulnerabili”.

Per informazioni sulla vaccinazione è possibile scrivere una mail a ufficio.vaccinazioni@iss.sm oppure a prevenzione.ped@iss.sm, per le vaccinazioni sui minori in età pediatrica.

c.s.

Segreteria di Stato Sanità

ISS

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