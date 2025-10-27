TV LIVE ·
Non si può governare la Repubblica improvvisando alla giornata, è il tempo della responsabilità

27 ott 2025
DOMANI - Motus Liberi prende atto con favore delle rassicurazioni fornite dalle autorità competenti, che confermano come la Banca di San Marino non sia in pericolo e non necessiti di misure drastiche. Riteniamo però fondamentale, ma anche scontato, continuare il monitoraggio della situazione e salvaguardare l’istituto, i suoi clienti e dipendenti, l’intero sistema finanziario sammarinese. Non è dietro un richiamo di una generale e diffusa responsabilità, tuttavia, che si può nascondere l’ennesimo segnale di una gestione politica che da troppo tempo si ripete con gli stessi schemi, mettendo il Paese in situazioni di imbarazzo e lasciandolo in stallo. E’ dal mese di gennaio, quando è stato dato il via libera alla cessione delle azioni dell’Ente, che dalla Commissione Finanze - ma non solo - chiediamo al Governo una maggiore chiarezza sulle operazioni che stanno interessando il sistema bancario, senza mai ottenere risposte chiare o convincenti rassicurazioni. Oggi si chiede responsabilità, ma crediamo sia legittimo domandarsi dove fosse la responsabilità della politica quando amici e parenti dichiaravano che l’operazione fosse l’unica possibilità di salvezza dell’Istituto e che non assecondarla significasse andare contro la volontà tanto delle autorità di vigilanza quanto del Governo. Riteniamo serio, a questo punto, ragionare in una logica di nuove e trasparenti elezioni della governance dell’Ente Cassa per un immediato rinnovo dello stesso, ciò tenendo conto dei molteplici dubbi e perplessità che caratterizzano questa vicenda, a tutela anche dell’Istituto medesimo. Siamo convinti che così non si possa andare avanti, che serva una svolta: non si può continuare a lasciare che gli stessi attori, che ostacolano da anni uno sviluppo serio, restino a dettare le regole e poi scarichino le responsabilità su altri. DOMANI - Motus Liberi non può più accettare questo modo di governare, che non è serio e mette in serio pericolo, ancora una volta, la credibilità dell’intero Paese sia verso i cittadini che verso chi ci osserva al di là dei nostri confini. Il mondo cambia velocemente e oggi si rende necessario e non più rinviabile un progetto politico serio, pronto a prendere in mano le redini del cambiamento e a guidare il Paese fuori da queste logiche del passato. E’ il momento della responsabilità vera, non di quella da saltimbanco.

C.s. - DOMANI - Motus Liberi





