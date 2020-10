Non solo politica... Laboratorio teatrale condotto da Augusto Michelotti

AUGUSTO MICHELOTTI annuncia l’inizio di un laboratorio teatrale, che si rivolge soprattutto ai neofiti del Teatro, a chi voglia cominciare a parlare i linguaggi segreti dell’arte più antica del mondo, perché l’uomo, da quando è diventato sapiens e ha cominciato a comunicare con i suoi simili raccontando storie ed esperienze di vita, dispensando conoscenza e cultura, non ha più smesso di raccontare la vita di quegli eroi che siamo noi, tutti noi. Gli antichi cantori si trasmettevano la nobile arte passandosela di parola in parola, ma non tutto è così semplice e banale. L’arte del racconto, l’affabulazione, ha bisogno di intelligenza ed energia, di tecnica e conoscenza, di curiosità e comunicazione; non tutti riescono nell’impresa di diventare comunicativi, perché non tutti sanno o riescono ad aprire il loro cuore. Non tutti aprono, all’altrui libero accesso, la porta delle proprie emozioni più recondite, quelle che teniamo nascoste a volte per tutta la vita, negandoci la vera conoscenza dell’altro, lo spettatore. Si, perché quando un uomo, l’attore, racconta una storia ad un altro uomo, lo spettatore, si crea quella magia che si chiama TEATRO. Attore, spettatore, a volte tanto basta e…nulla più.

IL LABORATORIO SI TERRA’ presso lo Spazio Bradipoteatar a Murata DOPO CENA TUTTI I MERCOLEDI’.

Per capire e scoprire di cosa stiamo parlando, iscrivetevi chiamando il n° 338.9386716 oppure via email all’indirizzo augustomichelotti@gmail.com







Comunicato stampa

Augusto Michelotti