Norme e indicazioni per effettuare i test sierologici su base volontaria.

Si ricorda che l’attività di screening sierologico per la ricerca degli anticorpi contro il coronavirus responsabile della malattia da Covid-19, salvo quando richiesto dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, è su base volontaria, come previsto dal Decreto delegato 122/2020. Per le aziende interessate a sottoporre all’indagine il proprio personale oppure i singoli cittadini, le modalità per effettuare il test sono duplici: ci si può rivolgere all’Istituto per la Sicurezza Sociale oppure alle aziende accreditate dall’Authority sanitaria sia in territorio sammarinese, oppure in territorio italiano. L’elenco delle strutture autorizzate e accreditate è disponibile sul sito dell’Authority sanitaria (www.sanita.sm/on-line/home/authority-sanitaria.html) nella sezione “Autorizzazione e Accreditamento”. Per effettuare i test presso l’ISS, è necessario che l’interessato ne faccia richiesta al CUP contattando il numero 0549 994889. Il costo del servizio è gratuito per gli assistiti ISS che non siano ancora stati sottoposti al test, mentre costa 15 euro per i datori di lavoro che vogliano sottoporre a test sierologico il proprio dipendente per la prima volta ed ha infine un costo di 20 euro per l’assistito ISS che intenda ripetere il test sierologico e per il datore di lavoro che intenda farlo ripetere al proprio dipendente. Non è invece consentita la richiesta volontaria all’ISS di ripetere l’esame sierologico per coloro che hanno già ricevuto una diagnosi di guarigione da COVID-19. In caso di esito positivo del test, qualora non sia effettuato presso l’ISS, oltre alla tempestiva comunicazione al richiedente, va comunicato (art. 5 com 5. DL 122/2020) anche all’Istituto per la Sicurezza sociale “al fine di mettere tempestivamente in atto le procedure di quarantena e di aggiornare il quadro epidemiologico territoriale”. Si ricorda infine che in caso di esito positivo dell’assistito ISS che abbia effettuato il test sierologico a pagamento “viene applicata la misura della quarantena domiciliare fino al momento di effettuazione del tampone molecolare di conferma, che sarà effettuato dall’ISS compatibilmente con la programmazione diagnostica già in essere” e che il costo del tampone molecolare sarà di euro 100.

