Nota della senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli, vicesindaco di Coriano (RN)

Nota della senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli, vicesindaco di Coriano (RN).

“Nell’esprimere le mie più sincere congratulazioni al collega senatore Antonio Iannone, nuovo sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, annuncio che avrò l’onore, il 13 maggio insieme al consigliere regionale Nicola Marcello, di accompagnarlo per un sopralluogo al cantiere per la riqualificazione della superstrada Rimini-San Marino. Sarà per me un grande piacere, da Senatrice della Repubblica e vicesindaco di Coriano, poter portare sul territorio dove sono stata eletta un esponente del Governo. L’impegno per la Superstrada dimostra l’impegno dell’Esecutivo per un’arteria strategica per la Romagna e non solo”.

c.s. Domenica Spinelli (sen. Fratelli d'Italia)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: