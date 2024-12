Nota di RF sulla nomina a primo ministro di François Bayrou

Nota di RF sulla nomina a primo ministro di François Bayrou.

Nella giornata di ieri Francois Bayrou è stato nominato dal Presidente Emmanuel Macron, primo ministro della Repubblica francese. Bayrou, leader del partito centrista MoDem, è il fondatore, insieme a Francesco Rutelli, del Partito Democratico Europeo (PDE), che dal 2004 si propone come forza liberale di centro nella politica europea, e dal 2019 è entrata a far parte, insieme ad ALDE, di quel grande raggruppamento liberale che, all’interno del Parlamento europeo, ha il nome di Renew Europe. Repubblica Futura, membro effettivo del Partito Democratico Europeo dal 2017, esprime le più sentite congratulazioni all’amico Francois Bayrou e i migliori auguri di poter proseguire la sua missione di promozione, di dialogo e collaborazione tra forze politiche, in un panorama, come quello francese, sempre più frammentato. Siamo certi che l’esperienza e le capacità del nuovo primo ministro, unite alla volontà che da sempre contraddistingue Francois Bayrou di trovare una strada di cooperazione anche laddove la polarizzazione tende ad allontanare le forze politiche, siano ciò di cui la Repubblica francese ha bisogno per ritrovare una condizione di stabilità e azione.

c.s. Repubblica Futura

