Nota la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli, vicesindaco di Coriano (RN)

“Nell’esprimere le mie più sincere congratulazioni al collega senatore Antonio Iannone, nuovo sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, annuncio che avrò l’onore, il 13 maggio insieme al consigliere regionale Nicola Marcello, di accompagnarlo per un sopralluogo al cantiere per la riqualificazione della superstrada Rimini-San Marino. Sarà per me un grande piacere, da Senatrice della Repubblica e vicesindaco di Coriano, poter portare sul territorio dove sono stata eletta un esponente del Governo. L’impegno per la Superstrada dimostra l’impegno dell’Esecutivo per un’arteria strategica per la Romagna e non solo”.

c.s. Domenica Spinelli (sen. Fratelli d'Italia)